La Juventus in estate ha effettuato solo tre acquisti: sono arrivati ​​il ​​centrocampista Manuel Locatelli, le punte Kaio Jorge e Moise Kean. Tuttavia, nelle prossime sessioni di mercato potrebbero arrivare nuovi innesti, non tanto a centrocampo (considerando l'imminente recupero di Arthur Melo) quanto nel settore avanzato. La Juventus potrebbe cogliere qualche acquisto a prezzo vantaggioso, ci sono infatti diversi giocatori con il contratto in scadenza a giugno 2022 che potrebbero lasciare le rispettive società. Fra questi spiccano la punta dell'Arsenal Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.

L'ex Lione non è considerato titolare dal tecnico Arteta, per questo in caso di offerta potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate, secondo la stampa inglese, ci sarebbe anche la Juventus.

La punta Lacazette potrebbe arrivare alla Juventus durante il calciomercato invernale

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato durante il Calciomercato invernale. Potrebbe essere Alexandre Lacazette l'acquisto ideale come punta, il francese è in scadenza di contratto a giugno 2022. Potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato, intorno ai 10 milioni di euro. Considerando l'età (è un classe 1991) e le qualità del francese, sarebbe un acquisto vantaggioso.

Per caratteristiche tecniche Lacazette si integra molto bene con le attuali punte a disposizione di Massimiliano Allegri. Il francese infatti a differenza di Morata, Kaio Jorge, Dybala e Kean è più una punta da area di rigore. Nonostante non sia molto alto ha presenza e fisicità che gli permettono di essere molto bravo in fase realizzativa.

In sette anni di Lione ha giocato 203 partite segnando 100 gol. All'Arsenal è arrivato nel 2017 disputando 124 partite segnando 50 gol. Ha giocato anche 16 partite con la nazionale della Francia realizzando 3 gol.

Il possibile mercato della Juventus

La punta Alexandre Lacazette è solo uno dei giocatori a prezzo vantaggioso che sarebbe seguito dalla Juventus. La società bianconera lavora anche ad acquisti importanti per il settore avanzato.

Non è un caso che si parla di un interesse concreto per Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina. Il nazionale serbo potrebbe prolungare con la società toscana fino a giugno 2026, ma con l'inserimento di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Se sarà così la Juventus potrebbe finanziare tale acquisto con alcune cessioni pesanti.