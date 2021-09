La Juventus ha chiuso il mercato acquistando un centrocampista importante come Manuel Locatelli. L'ex Sassuolo è arrivato per circa 35 milioni di euro, un investimento pesante giustificato dalla qualità del giocatore. Alcuni addetti ai lavori ritengono che la società bianconera avrebbe dovuto acquistare un altro mediano, soprattutto dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, cessione che ha alleggerito il monte ingaggi della società bianconera. Alla fine, è arrivato il solo Locatelli per la mediana, anche se la Juventus starebbe valutando diversi profili per la prossima stagione.

Fra questi spicca Aurelien Tchouameni, mediano del Monaco recentemente convocato dal commissario tecnico della nazionale della Francia, Didier Deschamps. Del classe 2000 ha parlato anche Paul Pogba: il fuoriclasse dello United ha giocato insieme a Tchouameni nel match contro l'Ucraina, terminato 1 a 1. Il centrocampista dei 'Red Devils' non ha risparmiato gli elogi dichiarando che è un piacere giocare insieme a lui. Fra le caratteristiche principali del giocatore del Monaco spiccano energia, tecnica e fisicità.

'È un piacere giocare al fianco di Tchouameni'

"Tchouameni non è un ragazzo, è un uomo. È un piacere giocare al suo fianco, porta tantissimo alla squadra. Energia, qualità tecnica e un'incredibile fisicità.

Spero di giocare tante partite insieme a lui in futuro". Queste le dichiarazioni di Pogba, riferite a Aurelien Tchouameni dopo la prestazione del centrocampista del Monaco contro l'Ucraina. Il classe 2000 potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del Calciomercato nei prossimi mesi. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementarsi. La Juventus starebbe valutando il suo acquisto ma ci sono anche diverse società interessate al giocatore, fra queste il Liverpool e il Tottenham.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Tchouameni la prossima stagione. Come dicevamo, però, sono tante le società interessate al giocatore. Per questo il prezzo potrebbe salire parecchio. Per questo la società bianconera starebbe valutando anche delle alternative al centrocampista del Monaco. Su tutte il compagno di nazionale di Tchouameni, Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022.

L'ingaggio che vorrebbe garantito il classe 1993 (si parla di circa 20 milioni di euro a stagione) non agevolerebbe la trattativa di mercato.

Altro nome che piace alla società bianconera è quello di Boubacar Kamara, difensore-centrocampista dell'Olympique Marsiglia, anche lui come Pogba, in scadenza di contratto a fine stagione. Un acquisto ideale per Allegri: per di più, la Juventus pagherebbe solo il costo dell'ingaggio.