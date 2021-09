La Juventus durante il Calciomercato estivo ha deciso di non appesantire il bilancio societario, condizionato nelle ultime due stagioni anche dai mancati introiti dall'emergenza coronavirus. Ci sono stati i soli arrivi di Locatelli per la mediana e di Kaio Jorge e Moise Kean per il settore avanzato, a fronte della cessione di Cristiano Ronaldo.

Pare possibile che gli acquisti importanti siano posticipati al 2022, se non a gennaio, durante il prossimo calciomercato estivo. Potrebbero arrivare almeno una punta di qualità e un centrocampista. Piacerebbe Dusan Vlahovic della Fiorentina, protagonista di un inizio importante nel campionato italiano dopo l'ottima scorsa stagione.

Per quanto riguarda invece la mediana negli ultimi giorni si parla di un intesse concreto per Yuri Tielemans. Il belga è un punto di riferimento del centrocampo del Leicester, con il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe rappresentare un acquisto a prezzo vantaggioso durante il prossimo calciomercato estivo. Si tratta di un possibile investimento che la Juventus potrebbe finanziare con la cessione di due centrocampisti.

Possibili le cessioni di Ramsey e McKennie e l'acquisto di Tielemans

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la cessione di Aaron Ramsey e di Weston McKennie per arrivare poi a Yuri Tielemans. Il centrocampista belga del Leicester a giugno 2022 sarà a anno dalla scadenza del suo contratto con la società inglese, potrebbe quindi partire a prezzo agevolato. La sua attuale valutazione di mercato è di circa 55 milioni di euro, ma potrebbe diminuire nei prossimi mesi.

La Juventus intanto prima vorrebbe cedere Ramsey e McKennie, che hanno mercato in Inghilterra. Il gallese potrebbe lasciare Torino per circa 16 milioni di euro, l'americano invece ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. La Juventus usufruirebbe anche del Decreto Crescita per il pagamento dell'ingaggio del belga.

Tale disposizione governativa garantisce alle società italiane una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il resto della mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il centrocampo per la prossima stagione. Piacerebbe Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2022.

Costa invece circa 40 milioni di euro il giocatore del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni. Di recente è stato anche Paul Pogba a elogiare le qualità del 21enne, che secondo lui garantisce non solo equilibrio ed energia ma anche qualità al centrocampo.