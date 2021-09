La Juventus in questi mesi valuterà tutti i centrocampisti a disposizione di Massimiliano Allegri. Sarebbe potuto arrivare anche un altro mediano durante il Calciomercato estivo - oltre a Manuel Locatelli - ma la mancata partenza di uno dei giocatori considerabili (Ramsey e McKennie) ha portato la Juve a non appesantire ulteriormente il monte ingaggi. Da qui a gennaio il gallese e l'americano si giocheranno però la permanenza in bianconero e, in caso di offerte importanti a inizio 2022, potrebbero comunque lasciare la società bianconera. La Juventus valuterà anche l'affidabilità fisica di Arthur Melo, che dovrebbe rientrare a novembre dopo l'intervento per una calcificazione ossea.

Per tutti questi motivi a gennaio potrebbe arrivare un acquisto sulla mediana bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è Thiago Alcantara , che potrebbe lasciare il Liverpool durante il calciomercato invernale. Lo spagnolo non è considerato un titolare dal tecnico Klopp e potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale.

Thiago Alcantara potrebbe lasciare il Liverpool: possibile interesse della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Liverpool cedere Thiago Alcantara durante il calciomercato invernale. Dal suo arrivo in Inghilterra lo spagnolo finora non ha inciso come ci si sarebbe aspettato. Per questo Klopp lo considera un'alternativa ai titolari.

Il centrocampista probabilmente sta avendo difficoltà con il calcio fisico inglese, che non agevola in giocatori tecnici come lui.

Alcantara potrebbe essere un giocatore utile alla Juventus , alla ricerca di un mediano di qualità bravo nell'impostazione di gioco. Molto dipenderà però dalla valutazione di mercato dello spagnolo, il quale ha un ingaggio pesante, che potrebbe diventare "accessibile" però in caso di cessione di Aaron Ramsey.

Il gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e potrebbe lasciare la società bianconera qualora dovessero arrivare offerte interessanti a gennaio.

Il resto del mercato della Juventus

Un altro giocatore che potrebbe indirettamente finanziare un nuovo acquisto a centrocampo è Weston McKennie. L'americano piace a diverse società inglesi e in caso di offerta importante (da almeno 30 milioni di euro) potrebbe lasciare la società bianconera.

Un acquisto potrebbe riguardare anche il settore avanzato. Si parla infatti di un interesse per Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain durante il calciomercato invernale. Molto dipenderà dal minutaggio che riuscirà a raccogliere l'argentino in questa prima parte della stagione. Il giocatore ex Inter avrebbe un valore di circa 35 milioni di euro.