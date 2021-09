Ritorna l'appuntamento con il campionato di Serie A 2021/2022. Dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale, tra sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre, si giocheranno tutti i match validi per la terza giornata. Grande attesa in primis per il big match di questa settimana che vedrà scendere in campo Napoli e Juventus nella sfida della che si giocherà presso lo Stadio Armando Maradona della città partenopea.

Serie A 2021/2022, il calendario delle partite della terza giornata

Nel dettaglio, il calendario ufficiale della terza giornata di Serie A 2021/2022, prevede che si partirà sabato 11 settembre alle ore 15 con la partita Empoli-Venezia, che sarà possibile seguire in diretta solo su Dazn.

Alle ore 18, invece, l'attenzione sarà tutta incentrata sul big match tra Napoli e Juventus: anche in questo caso, l'incontro tra le due squadre sarà visibile in diretta streaming solo su Dazn e quindi non sarà visibile anche sui canali a pagamento di Sky.

A seguire, alle ore 20:45, ci sarà il terzo anticipo di questa nuova giornata di campionato, quello tra Atalanta e Fiorentina che sarà possibile seguire sia su Dazn che in diretta sui canali della pay tv satellitare di Murdoch.

Tutti gli orari delle partite di Serie A dell'11-12 e 13 settembre

Il calendario della terza giornata di Serie A, proseguirà poi domenica 12 settembre, quando alle 12:30 si giocherà il primo incontro del dì festa che vedrà scendere in campo Sampdoria e Inter (la partita potrà essere vista sia su Dazn che sui canali Sky).

Alle 15, invece, sono previsti i seguenti incontri di campionato: Cagliari-Genoa, Spezia-Udinese, Torino Salernitana. Tutti i match del pomeriggio saranno visibili in diretta streaming solo su Dazn.

Alle ore 18 sarà la volta di Milan-Lazio e poi a seguire alle ore 20:45 si giocherà il posticipo della domenica tra Roma e Sassuolo.

Anche in questo caso, gli incontri previsti saranno visibili solo sulla piattaforma Dazn.

Il calendario della terza giornata di Serie A prevede poi un'ultima partita in programma lunedì 13 settembre 2021, tra Bologna e Hellas Verona, che sarà visibile in diretta sia su Dazn che sui canali Sky alle ore 20:45.

Confermato l'appuntamento in chiaro con Pressing su Rete 4

Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti in chiaro per seguire il resoconto delle partite campionato, è confermato quello con Pressing - Serie A, il talk show di Rete 4 in onda la domenica sera in prime time.

Nonostante gli ascolti poco esaltanti delle scorse settimane (con una media di circa il 4% di share), Mediaset ha scelto di continuare a dare fiducia al programma che, anche questa domenica 12 settembre, andrà in onda a partire dalle 21:50 circa in diretta.