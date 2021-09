La Juventus nei prossimi giorni potrebbe incontrare l'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun, per provare a definire il prolungamento di contratto dell'argentino. Ci sono stati già diversi incontri fra le parti nelle settimane precedenti, la volontà sembra essere quella di proseguire insieme, ma di base ci sarebbe distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. La Juventus non vorrebbe andare oltre i nove milioni di euro a stagione compresi i bonus offrendo all'argentino un contratto fino a giugno 2025. Il giocatore vorrebbe uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

Qualora non dovesse arrivare l'intesa contrattuale, il giocatore potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio o eventualmente andare in scadenza di contratto a giugno 2022. Paulo Dybala piace molto al Barcellona, che potrebbe affidargli la maglia numero dieci di Messi, trasferitosi nelle settimane scorse al Paris Saint Germain. Considerando però l'ottimo rapporto professionale fra Barcellona e Juventus, potrebbe esserci uno scambio di mercato fra le due società che porterebbe Dybala in Spagna e Dembélé a Torino.

Possibile scambio di mercato Dybala-Dembélé

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Barcellona e Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato che porterebbe Paulo Dybala in Spagna e Dembélé a Torino.

Tale trattativa di mercato potrebbe definirsi a gennaio così da realizzare una plusvalenza finanziaria per entrambe le società. Non è da scartare la possibilità che i giocatori vadano in scadenza di contratto con i rispettivi club e successivamente sottoscrivano un nuovo contratto, l'argentino con il Barcellona e il francese con la Juventus.

Anche il classe 1997, infatti, ha un contratto con i catalani fino a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo contrattuale. Allegri con Dembélé avrebbe il giocatore ideale da schierare nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Inoltre andrebbe anche a ringiovanire ulteriormente la rosa, considerando il fatto che ha 24 anni mentre Dybala ne farà 28 a novembre.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametro zero. Si è parlato di Dembélé, in scadenza con il Barcellona a giugno 2022. Ci sono altri giocatori francesi che vanno in scadenza alla fine della prossima stagione e che potrebbero interessare alla società bianconera. Fra questi spiccano il difensore-centrocampista dell'Olympique Marsiglia Boubacar Kamara e il mediano del Manchester United Paul Pogba. La Juventus potrebbe quindi riportare a Torino il nazionale francese, cresciuto dal punto di vista umano e professionale proprio nella società bianconera.