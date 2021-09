Mercato estivo concluso per il Crotone con l'arrivo in attacco del giovane Brian Oddei in prestito dal Sassuolo. Gli squali, che hanno operato anche alcune cessioni nell'ultima giornata di trattative, hanno però deciso di mantenere nella loro rosa l'attaccante Emmanuel Riviere. Il calciatore della Martinica, che non ha fatto più ritorno in città dopo la passata stagione, rimarrà ancora in rossoblù e dovrà mettersi a disposizione del tecnico Francesco Modesto. A fare chiarezza sulla sua situazione è stato il presidente dei calabresi, Gianni Vrenna.

Riviere ancora al Crotone

Dopo una sola stagione vissuta tra luci ed ombre, con 24 presenze e una sola rete, il futuro di Emmanuel Riviere sembrava lontano da Crotone. Per lui, dopo i sondaggi di Pisa, Vicenza e Ascoli, si era aperta la strada del ritorno al Cosenza. Una trattativa che per molti sembrava in dirittura d'arrivo, soprattutto dalle voci circolate negli ambienti cosentini, una trattativa però mai nata come confermato dal presidente del Crotone, Gianni Vrenna. "La mia non vuole essere una nota polemica ma non c’è stata nessun tipo di trattativa. Le trattative nascono quando due società si siedono attorno ad un tavolo per discuterne, non me ne vogliano i tifosi del Cosenza contro i quali non ho nulla.

Il Crotone era disposto a sedersi e trattare ma non c’è mai stata ne una telefonata ne un incontro".

Un tassello in più per Modesto

La presenza in rosa di Emmanuel Riviere, almeno fino alla finestra di mercato di gennaio, dovrebbe permettere al tecnico Francesco Modesto di potere attingere a qualità differenti da quelle dei calciatori già in rosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In passato la punta della Martinica ha dimostrato di valere la categoria facendo la differenza con la maglia del Cosenza. Ora, a distanza di due stagioni, le sue qualità potrebbero tornare utili al Crotone che ha deciso in questa stagione di azzerare la rosa e ripartire quasi da zero, inserendo calciatori esperti ed elementi giovani.

Anche la scelta dello stesso allenatore, crotonese di nascita, rappresenta un ritorno alle origini per la società rossoblù.

Primo derby della stagione

Il mese di settembre rappresenterà il 'mese dei derby' per il Crotone. La squadra rossoblù, alla ripresa del campionato, ospiterà all'Ezio Scida la Reggina in un match che manca ormai dal torneo cadetto 2013-2014, stagione che vide gli squali ottenere due successi. Nella giornata del 25 settembre il Crotone sarà invece impegnato nella trasferta del San Vito in casa del Cosenza, in una gara che farà seguito all'ultima vittoria dei crotonesi per 0-1 risalente alla stagione cadetta 2019-2020, un match deciso da una rete di Junior Messias.