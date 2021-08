La Juventus a breve potrebbe incontrare il Barcellona per provare ad acquistare Miralem Pjanic. Potrebbe essere il centrocampista l'acquisto dell'ultima ora della società bianconera, soprattutto perché Allegri vorrebbe un mediano di qualità davanti alla difesa. Pjanic sarebbe il profilo ideale per l'impostazione di gioco e per garantire le verticalizzazioni verso le punte. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus non vorrebbe pagare più di 3,5 milioni di euro a stagione per l'ingaggio del centrocampista mentre il Barcellona non spenderebbe più della metà dell'ingaggio attuale di Pjanic.

Attualmente infatti guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione. I catalani quindi potrebbero contribuire per circa 4 milioni di euro a stagione, la Juventus circa 3,5 milioni di euro. Per arrivare ad una definizione della trattativa toccherà probabilmente al centrocampista rinunciare ad almeno 1,5 milioni di euro di ingaggio. Il giocatore sarebbe anche disponibile a venire incontro alle esigenze di Barcellona e Juventus pur di ritornare nella società bianconera.

Nelle prossime ore incontro Barcellona e Juventus per Pjanic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato è atteso nelle prossime ore l'incontro fra Barcellona e Juventus per provare a definire il trasferimento di Miralem Pjanic nella società bianconera.

Il centrocampista rimane uno dei giocatori graditi per rinforzare la mediana. Allegri infatti non ha nascosto nel post partita di Juventus-Empoli che attende notizie dal Calciomercato. Il suo riferimento poteva riguardare non solo l'acquisto di una punta (poi arrivata con l'ufficializzazione di Moise Kean) ma anche un eventuale rinforzo a centrocampo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Danilo schierato davanti alla difesa contro l'Empoli testimonia le difficoltà della rosa bianconera, che attende la forma ottimale di Locatelli ma anche il rientro di Arthur Melo. Il brasiliano può giocare davanti alla difesa ma come caratteristiche tecniche diverse rispetto ad un giocatore come Pjanic.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto sta definendo alcune cessioni in prestito. Dopo Filippo Ranocchia al Vicenza, si attende l'ufficialità per il trasferimento di Nicolò Fagioli alla Cremonese. Il centrocampista classe 2001 andrà quindi in Serie B dal tecnico Fabio Pecchia, che ha già avuto modo di allenarlo nella Juventus under 23. Si attendono novità anche da Radu Dragusin, che potrebbe trasferirsi alla Sampdoria insieme all'olandese Ihattaren. A proposito del trequartista olandese, è stato acquistato dal Psv Eindhoven per circa 6 milioni di euro. Il giocatore era in scadenza a giugno 2022 con la società olandese.