La Juventus contro il Milan ha ottenuto un pareggio 1-1 nella quarta giornata di Serie A.

I bianconeri hanno messo in evidenza le difficoltà di questo inizio stagione, in particolare relativamente alla mancanza di qualità a centrocampo. Allegri dovrà adesso fare un lavoro importante per cercare di rendere competitiva la Juventus soprattutto in campionato, considerando l'attuale classifica.

Intanto la società bianconera continua a pensare anche al Calciomercato in prospettiva futura, sia gennaio che per luglio 2022.

Nei giorni scorsi a soffermarsi sul calciomercato dei bianconeri era stato anche Mino Raiola.

L'agente sportivo ha parlato di alcuni suoi assistiti, in particolar modo di Gianluigi Donnarumma e di Paul Pogba.

Sul portiere nazionale italiano ha dichiarato "Non c'è una lotta con Navas, giocherà Gianluigi". Ha poi aggiunto: "La Juventus penso che abbia un grande rammarico per non aver preso Donnarumma".

Raiola ha parlato anche del possibile ritorno di Paul Pogba alla società bianconera.

Pogba potrebbe ritornare, ma dipende dalla volontà della Juventus di investire sul suo ingaggio

"Il contratto di Pogba scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester e vedremo. Di sicuro è rimasto legato ai bianconeri e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilità che torni c’è ma dipende anche dalla Juve”.

Queste le dichiarazioni di Mino Raiola in merito al possibile ritorno del nazionale francese alla Juventus

Attualmente è in scadenza con il Manchester United a giugno 2022. Il centrocampista potrebbe non prolungare il suo contratto con i Red Devils: si parla di un interesse concreto di Barcellona e Real Madrid per lui, ma anche della Juventus.

Ma come ha detto lo stesso Raiola molto dipenderà anche dalla società torinese e dalla volontà di voler investire su un ingaggio pesante come quello del nazionale francese. Il centrocampista vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione e pare obiettivamente difficile che la società bianconera possa garantirgli tale somma.

Il Decreto Crescita comunque potrebbe agevolare il suo arrivo, in quanto garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus intanto starebbe lavorando all'acquisto di giocatori giovani e di qualità, sembra quindi difficile l'ingaggio di Pogba, considerando che nel 2022 il francese compirà 29 anni.

Si parla invece di un interesse dei bianconeri per Aurelien Tchouameni del Monaco, nazionale francese protagonista di un inizio stagione importante. Sul 21enne ci sarebbe l'interesse concreto anche del Chelsea.

Piacerebbe anche Yuri Tielemans del Leicester, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023.