La Juventus è attesa da tre match importanti prima della pausa per le nazionali. Domenica 26 settembre alle ore 12:30 sfiderà la Sampdoria all'Allianz Stadium di Torino con l'obiettivo di dare seguito alla prima vittoria in campionato contro lo Spezia. Mercoledì 29 sarà la volta della Champions League con la sfida contro il Chelsea, mentre per sabato 2 ottobre alle ore 18 è in programma il derby col Torino. Nonostante i tanti impegni sul campo, si continua a parlare di Calciomercato.

I bianconeri a gennaio potrebbero rinforzarsi soprattutto a centrocampo e in attacco, ma prima i dirigenti del club piemontese dovrebbero mettere a segno qualche cessione importante.

La Juventus però sarebbe al lavoro anche per la prossima stagione. Si starebbe valutando un'eventuale cessione di Szczesny, che in questo inizio di stagione ha subito otto gol in sei partite. Il pareggio con l'Udinese e la sconfitta col Napoli non vedono il portiere polacco esente da colpe.

Per questo motivo, la società bianconera potrebbe venderlo per puntare su un altro estremo difensore di caratura internazionale. A tal proposito, secondo la stampa spagnola Szczesny potrebbe trasferirsi al Barcellona in cambio di Ter Stegen nell'estate del 2022.

Possibile scambio di mercato Szczesny-Ter Stegen

Il Barcellona e la Juventus durante il prossimo calciomercato estivo potrebbero effettuare uno scambio di portieri.

Szczesny si trasferirebbe in Spagna, mentre Ter Stegen in Italia.

Sarebbe una trattativa utile dal punto di vista tecnico ma anche economico per entrambe le società. In questo modo, infatti, potrebbero mettere a segno delle plusvalenze importanti. La Juventus avrebbe modo di garantirsi un portiere che in questi anni al Barcellona ha dimostrato di essere bravo anche nell'impostazione del gioco dalla difesa.

Inoltre Ter Stegen ha due anni in meno di Szczesny.

Il mercato della Juventus: piace Bensebaini

La Juventus nella prossima stagione potrebbe investire anche sul reparto difensivo. Ad esempio, in casa bianconera starebbero pensando ad un terzino sinistro che possa diventare gradualmente l'erede di Alex Sandro. Piace Bensebaini del Borussia Monchengladbach, in scadenza di contratto con la società tedesca nel giugno del 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Invece, per quanto riguarda il centro della difesa, il procuratore Mino Raiola non ha escluso a priori un'eventuale partenza di De Ligt. Qualora si verificasse questa cessione, la Juventus andrebbe a rimpiazzare l'olandese con Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan nel giugno del 2022.