La Juventus contro il Milan ha messo in evidenza difficoltà tecniche e fisiche nel secondo tempo. Dopo una prima parte giocata discretamente dai bianconeri, nella parte finale della partita c'è stato un calo evidente di attenzione da parte di alcuni giocatori che ha agevolato il gol del pareggio di Rebic. Sorprende infatti la facilità con la quale la punta croata sia staccata in area bianconera e abbia così segnato il gol. Allegri non ha nascosto il suo disappunto nel post partita lasciando intendere che i giocatori devono acquisire una mentalità da vincente.

È evidente però come la rosa a disposizione del tecnico toscano non dia garanzie importanti dal punto di vista tecnico, almeno in alcuni settori. A centrocampo invece manca la qualità, in attesa del recupero di Arthur Melo.

La Juventus a gennaio potrebbe attingere al mercato non solo per investire sulla mediana, ma anche per rinforzare il settore difensivo. Serve infatti un giocatore di piede mancino che possa rappresentare un'alternativa a Giorgio Chiellini. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. I bianconeri potrebbero offrire come contropartita tecnica il centrocampista Federico Bernardeschi.

Possibile scambio di mercato Bernardeschi-Romagnoli

La Juventus potrebbe acquistare Alessio Romagnoli durante il Calciomercato invernale. Il difensore va in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022, ma la società bianconera potrebbe anticipare il suo arrivo offrendo in cambio il centrocampista Federico Bernardeschi. Anche il nazionale italiano va in scadenza di contratto a fine stagione.

Sarebbe quindi una trattativa di mercato alla pari, facilitata anche dal fatto che i due giocatori hanno lo stesso agente sportivo. Mino Raiola in una recente intervista ha parlato proprio del suo assistito Romagnoli, sottolineando come ci sia la possibilità che il difensore si trasferisca alla Juventus nel 2022. L'agente sportivo ha parlato di giugno, ma in un possibile scambio di mercato con Bernadeschi il trasferimento sarebbe anticipato a gennaio.

Il possibile mercato della Juventus

L'agente sportivo Mino Raiola in una recente intervista ha parlato anche del possibile addio di Matthijs de Ligt alla Juventus la prossima stagione. Il difensore olandese piace infatti a diverse società e la sua partenza potrebbe garantire una somma importante alla società bianconera. Raiola ha parlato anche di un altro giocatore del quale cura gli interessi sportivi, ovvero Paul Pogba. Ha infatti sottolineato come il francese sia molto legato alla Juventus dal punto di vista, ma un suo eventuale ritorno a Torino dipenderà proprio dalla società bianconera.