La Juventus ha chiuso il calciomercato estivo senza acquisti eclatanti. Gli investimenti, infatti, hanno riguardato il centrocampo, con l'arrivo di Locatelli, e il settore avanzato, con Kaio Jorge e Moise Kean. Sono inoltre ritornati alcuni giocatori dal prestito come Rugani, Pellegrini e De Sciglio che faranno parte della rosa bianconera in questa stagione. Pesa evidentemente la partenza di Cristiano Ronaldo, che è stato sostituito proprio dal nazionale italiano. Acquisto non particolarmente gradito dai tifosi bianconeri che si aspettavano un giocatore di maggior qualità per il settore avanzato.

Si era parlato, infatti, di un interesse concreto per Mauro Icardi. Probabile, però, che l'investimento importante nel settore avanzato sia stato posticipato alla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore gradito dalla società bianconera per la stagione 2022-2023 sarebbe Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina rappresenta il profilo ideale, per motivi tecnici ma anche perché è giovane. La società bianconera, infatti, durante questo Calciomercato estivo ha dimostrato di voler ringiovanire la rosa acquistando un classe 1998 (Locatelli), un classe 2000 (Moise Kean) ed un classe 2002 (Kaio Jorge).

Vlahovic possibile acquisto della Juventus per la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe posticipare l'acquisto di una punta di qualità al 2022. Potrebbe essere Vlahovic il rinforzo per il settore avanzato per la prossima stagione. Il nazionale serbo era stato avvicinato a diverse società durante questo calciomercato estivo, ma il presidente della Fiorentina ha deciso di non cederlo.

Probabile possa diventare un prezzo pregiato della prossima estate, con la Juventus che sarebbe una delle società interessate al suo acquisto. La società bianconera starebbe anche pensando ad una formula di pagamento simile a quella utilizzata con Chiesa con la stessa Fiorentina: prestito oneroso con obbligo di riscatto dilazionato nelle stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus, la prossima stagione, potrebbe rinforzare il settore avanzato con Vlahovic. Potrebbe inoltre attingere al mercato dei parametri zero rinforzando centrocampo e difesa. Si parla, ad esempio, di un interesse concreto per Paul Pogba, che va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022. Stessa scadenza per il contratto di Alessio Romagnoli, difensore del Milan che piace come alternativa a Giorgio Chiellini. Entrambi sono giocatori gestiti dall'agente sportivo Mino Raiola, da sempre vicino professionalmente alla società bianconera, come dimostra il recente acquisto di Moise Kean da parte della società bianconera.