La Juventus negli ultimi giorni ha definito gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Potrebbe arrivare un ulteriore centrocampista qualora dovesse essere ceduto Aaron Ramsey.

Alcune testate avevano parlato anche di una possibile cessione di Cristiano Ronaldo ma è probabile che il portoghese rimanga, per poi lasciare la società bianconera a parametro zero nel 2022. La Juventus intanto starebbe già lavorando sul giocatore che potrebbe sostituire il portoghese dalla prossima stagione. Erling Haaland rimane uno dei giocatori preferiti, anche se le tante società interessate al norvegese potrebbero portare a un notevole incremento di prezzo del suo cartellino.

Pare probabile che ci vogliano almeno 100 milioni di euro, nonostante sia presente una clausola rescissoria sul suo contratto attivabile nel 2022 da 75 milioni di euro. Un altro nome che piace alla Juventus è quello di Dusan Vlahovic, che negli ultimi giorni è stato uno dei giocatori più chiacchierati in tema mercato. L'Atletico Madrid avrebbe offerto circa 50 milioni più 10 di bonus e una percentuale sulle futura rivendita alla Fiorentina per il nazionale serbo. Commisso però vorrebbe tenerlo ed è possibile che il giocatore accetti di rimanere in Toscana fino a giugno 2022.

Vlahovic possibile acquisto della Juventus nel luglio 2022

Il nazionale serbo potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo, che probabilmente lascerà la società bianconera a parametro zero la prossima stagione. Il nazionale serbo piace molto perché si andrebbe a integrare molto bene con Dybala e Chiesa. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 60 milioni di euro, ma in caso di una nuova stagione importante in Toscana il suo prezzo potrebbe ulteriormente incrementare.

Il nazionale serbo però - a differenza di Haaland - si potrebbe "accontentare" di un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione, considerando che attualmente guadagna circa 1 milione.

La società bianconera da tempo sta infatti cercando di alleggerire il monte ingaggi per cercare di attutire le difficoltà economiche dovute all'emergenza coronavirus.

Il resto del mercato della Juventus

La punta della Fiorentina Dusan Vlahovic è solo uno dei giocatori che piacciono alla Juventus come possibile rinforzo per il settore avanzato. Al nazionale serbo bisogna aggiungere Erling Haaland e anche Ansu Fati. La punta del Barcellona va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società catalana. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con gli spagnoli. Di conseguenza potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima stagione, anche se in tal caso sarebbero ovviamente molte le pretendenti.

Piacerebbe inoltre il baby centrocampista classe 2003 Moriba, anche lui in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2022.