La Juventus ottiene una vittoria importante in Champions League contro i campioni d'Europa. L'1 a 0 al Chelsea all'Allianz Stadium di Torino potrebbe rappresentare il punto di partenza per i bianconeri di una stagione iniziata con diverse difficoltà dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. I giocatori schierati da Allegri hanno dato una grande dimostrazione di compattezza. Si sono distinti soprattutto i difensori, in particolar modo Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. I due sono riusciti a limitare la forza e la qualità di Lukaku.

Proprio l'olandese in questi giorni è stato uno dei giocatori più chiacchierati in tema Calciomercato. Si parla infatti di un suo possibile addio alla Juventus la prossima stagione. Proprio il Chelsea potrebbe provare ad acquistare il difensore e sarebbe pronto a investire più di 100 milioni di euro per il suo cartellino. Qualora dovesse concretizzarsi la partenza di De Ligt, la Juventus andrebbe ad acquistare un'alternativa di qualità. Secondo la stampa spagnola uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è lo spagnolo Pau Torres.

Il difensore Pau Torres possibile acquisto in caso di partenza di De Ligt

Secondo la stampa sportiva spagnola la Juventus starebbe valutando l'acquisto del difensore del Villareal e della nazionale spagnola Pau Torres.

Il classe 1997 si sta confermando anche in questa stagione dando dimostrazione di solidità ma anche di grande capacità d'impostazione dalla difesa. Di piede sinistro, alla lunga potrebbe sostituire Giorgio Chiellini, che probabilmente lascerà il calcio dopo giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, somma che arriverebbe dall'eventuale cessione di De Ligt.

Fra l'altro Pau Torres di recente avrebbe rifiutato un'offerta del Tottenham in quanto vorrebbe fare una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere. Sullo spagnolo ci sarebbe la Juventus ma anche il Real Madrid.

Il mercato della Juventus

Se dovesse partire De Ligt, la Juventus potrebbe decidere di evitare un investimento importante in difesa.

La società bianconera infatti starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero di Alessio Romagnoli, che va in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. In questo modo la somma che arriverebbe dalla cessione dell'olandese sarebbe utilizzata per rinforzare centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per il giocatore del Monaco e della nazionale francese Aurelien Tchouameni. Per il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che si sta confermando in questo inizio stagione dopo essere stato un grande protagonista nella scorsa. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2023.