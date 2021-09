La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo non poche difficoltà di gioco e nei risultati. Il successo contro lo Spezia dà un po' di serenità ai bianconeri, che però dovranno cercare di ottenere più punti possibili in campionato da qui alla pausa per le nazionali. Ci sarà poi anche l'attesa sfida di Champions League contro il Chelsea, che dirà molto anche del livello tecnico raggiunto dai bianconeri.

Nonostante le difficoltà nelle prime partite della stagione nella Juventus si stanno mettendo in evidenza alcuni giocatori. Su tutti spicca la punta Alvaro Morata, che ha già segnato due gol in campionato ed uno (con un assist) in Champions League.

Soprattutto contro il Milan si è vista l'importanza della punta spagnola, non solo dal punto di vista tecnico ma anche di leadership in bianconero. Proprio per questo secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe valutando il riscatto del suo cartellino dall'Atletico Madrid.

La punta Morata potrebbe essere riscattata dalla Juventus nei prossimi giorni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus avrebbe deciso di riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. La punta spagnola è attualmente in prestito fino a giugno 2022 con la società bianconera che ha la possibilità di riscattarlo per circa 35 milioni di euro. Già nei prossimi giorni potrebbe esserci la definizione della trattativa, con lo spagnolo che potrebbe quindi diventare un giocatore bianconero a titolo definitivo.

La Juventus potrebbe provare a trovare un'intesa sul suo acquisto, magari cercando di rateizzare il pagamento del suo cartellino in diverse stagioni. Nelle ultime settimane si era parlato di una volontà da parte della società bianconera di non riscattare Morata a fine stagione e magari utilizzare i 35 milioni di euro per l'acquisto di Vlahovic la prossima stagione.

L'eventuale permanenza dello spagnolo potrebbe portare la Juventus a investire lo stesso sulla punta della Fiorentina.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione dovrebbe quindi ripartire da Alvaro Morata, Kaio Jorge, Moise Kean e Paulo Dybala. A questi potrebbe aggiungersi anche Dusan Vlahovic.

A proposito dell'argentino nell'intervista prepartita di Spezia-Juventus il vice presidente Pavel Nedved ha dichiarato di essere fiducioso sul prolungamento di contratto della punta argentina.

Ha poi aggiunto che in questi giorni si penserà al calcio giocato. Di conseguenza potrebbe esserci un incontro con l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun nei primi giorni di ottobre, ovvero durante la pausa per le nazionali.