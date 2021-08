La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Il futuro professionale di Cristiano Ronaldo sembra essere sempre più lontano da Torino. L'arrivo del suo agente sportivo Jorge Mendes a Torino lascia intendere la volontà del giocatore di dedicarsi a una nuova esperienza professionale. Si parla di un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain (nell'eventualità di un approdo di Mbappé al Real Madrid) o al Manchester City, dopo che Kane ha deciso di rimanere al Tottenham. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri quindi è pronto a ripartire da una formazione senza Cristiano Ronaldo e potrebbe dare sempre più fiducia ad Alvaro Morata.

L'attaccante spagnolo è un giocatore particolarmente gradito dall'allenatore toscano per le sue capacità di essere efficace dal punto di vista offensivo ma anche perché garantisce equilibrio. La punta spagnola è in prestito alla Juventus dall'Atletico Madrid. La società bianconera in due stagioni ha investito circa 20 milioni di euro per il prestito di Morata ed ha la possibilità di riscattare il suo cartellino a giugno 2022 per circa 35 milioni di euro. Riscatto che dovrebbe concretizzarsi, sarebbe infatti una volontà di Massimiliano Allegri.

Allegri avrebbe chiesto alla Juventus il riscatto del cartellino di Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla società il riscatto del cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid.

I bianconeri dovrebbero investire circa 35 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Lo spagnolo sarebbe considerato un giocatore molto utile dal tecnico toscano. Insieme a Paulo Dybala rappresenterebbe quindi il presente e il futuro dei bianconeri. A proposito dell'argentino, nei prossimi giorni potrebbe essere definito il prolungamento di contratto della punta argentina con la società bianconera.

Nell'eventualità di un addio di Cristiano Ronaldo in questi ultimi giorni di mercato, la Juventus dovrà necessariamente trovare un sostituto di qualità.

Il mercato della Juventus

La Juventus in caso di partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe acquistare un profilo evidentemente più giovane rispetto al portoghese e soprattutto dai costi minori, soprattutto di ingaggio.

Si valutano giocatori come Anthony Martial del Manchester United, Mauro Icardi del Paris Saint Germain e Gabriel Jesus del Manchester City. Per quanto riguarda il centrocampo, in caso di partenza di Weston McKennie, la Juventus potrebbe acquistare Aurelien Tchouameni del Monaco o Tanguy Ndombele del Tottenham. Negli ultimi giorni si parla anche di interesse concreto per Axel Witsel.