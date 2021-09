L'addio inaspettato di Cristiano Ronaldo alla Juventus negli ultimi tre giorni di mercato rimane un argomento molto chiacchierato dai principali giornali sportivi. Alla fine la società bianconera non ha avuto modo di acquistare un sostituto del portoghese, anche per stessa conferma di Allegri. Il tecnico toscano infatti ha dichiarato in una recente intervista che Moise Kean sarebbe arrivato anche con la permanenza di Cristiano Ronaldo. Conferma indiretta di come la società bianconera abbia come strategia di mercato quella di acquistare una punta importante, possibilmente giovane.

Si è parlato anche del possibile arrivo di Mauro Icardi, alla fine però l'argentino è rimasto al Paris Saint Germain nonostante l'ingaggio da parte della società francese di Leo Messi e la permanenza di Kylian Mbappé. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però sarebbe stata proprio la Juventus a non voler acquistare Icardi in quanto il vero obiettivo per il settore avanzato sarebbe la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.

La Juventus potrebbe acquistare Vlahovic la prossima stagione

La Juventus avrebbe deciso di non acquistare Mauro Icardi durante il recente Calciomercato estivo perché il nome gradito dalla società bianconera per il settore avanzato è Dusan Vlahovic. I bianconeri quindi proveranno a investire sulla punta della Fiorentina sin da gennaio probabilmente per portarlo a Torino dalla prossima stagione.

Il nazionale serbo anche in questo inizio di stagione sta dimostrando di essere una delle migliori punte del campionato italiano. In tre partite fin qui disputate in campionato ha già segnato tre gol. Con il contratto in scadenza a giugno 2023 il suo addio la prossima estate si fa sempre più concreto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però la Fiorentina e il giocatore starebbero valutando il prolungamento di contratto fino a giugno 2026.

Dusan Vlahovic potrebbe prolungare il suo contratto con la Fiorentina

Il giocatore Dusan Vlahovic dovrebbe andare a guadagnare circa 4 milioni di euro a stagione. Dovrebbe però essere inserita una clausola rescissoria sulla nuova intesa contrattuale fra le parti che dovrebbe permettere al giocatore di lasciare la Fiorentina per circa 80 milioni di euro.

Di certo sono diverse le società interessate alla punta, fra queste anche l'Atletico Madrid che aveva provato ad acquistarlo durante il recente calciomercato estivo. Alla fine però gli spagnoli hanno deciso di investire su Antoine Griezmann, acquistandolo dal Barcellona per circa 40 milioni di euro. Ci sono però anche diverse società inglesi che potrebbero presentare un'offerta alla Fiorentina per il giocatore.