La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. Dopo il solo punto conquistato in tre partite in campionato però è arrivata la prima vittoria. Netto il successo contro il Malmoe per 3 a 0, che regala tre punti importanti ai bianconeri in previsione qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Servirà però raccogliere punti anche in campionato, a partire già dalla prossima partita contro il Milan prevista domenica 19 settembre all'Allianz Stadium di Torino. E proprio la società rossonera starebbe valutando la possibilità di acquistare la prossima stagione il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot.

Il francese non starebbe convincendo il tecnico Massimiliano Allegri, che a questo potrebbe avallare la sua cessione la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus lo potrebbe lasciar partire per circa 25 milioni di euro: una somma che garantirebbe una plusvalenza finanziaria importante per la società bianconera, considerando che Rabiot è arrivato a parametro zero in bianconero nell'estate 2019 dopo essere andato in scadenza con il Paris Saint Germain.

Allegri non sarebbe convinto di Rabiot, potrebbe essere ceduto al Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri non sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Adrien Rabiot e per questo avrebbe avallato una sua eventuale cessione dalla prossima stagione.

Il centrocampista francese piacerebbe al Milan, che potrebbe investire i 25 milioni di euro richiesti dalla società bianconera. Tale cessione garantirebbe alla Juventus non solo una somma cash importante ma anche un risparmio sul monte ingaggi. Adrien Rabiot infatti è uno dei giocatori che maggiormente guadagna alla Juventus con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista proverà però a far cambiare idea al tecnico toscano e già contro il Malmoe la sua prestazione è stata importante garantendo equilibrio, ma anche inserimenti.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe quindi attendere almeno la prossima estate per valutare una possibile partenza di Adrien Rabiot.

Nel frattempo però, a gennaio potrebbe decidere di lasciar partire quei giocatori non considerati parte del progetto sportivo bianconero. Fra questi spicca Aaron Ramsey, che già ad agosto avrebbe potuto lasciare la società bianconera. Non sono però arrivate offerte per il gallese, non tanto per motivi tecnici quanto economici. L'ingaggio del centrocampista è di circa 7 milioni di euro a stagione, somma difficile da sostenere anche per gran parte delle società inglesi. La speranza per la Juventus è quella di trovare una squadra interessata così da alleggerire il monte ingaggi e allo stesso tempo di provare a rinforzare il centrocampo.