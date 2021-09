Dopo aver pareggiato il match della terza giornata di campionato contro la Sampdoria, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo anche in Champions League. Questa sera, mercoledì 15 settembre, andrà in scena allo stadio di San Siro a Milano il primo match di questa fase a gironi per i nerazzurri, che si troveranno di fronte il Real Madrid allenato dall'italiano Carlo Ancelotti.

Simone Inzaghi è pronto a questa sfida che sulla carta si prospetta molto impegnativa e difficile per l'Inter.

Inzaghi e l'Inter si affidano alla coppia di attacco Lautaro-Dzeko

Ancora una volta il tecnico nerazzurro Inzaghi si affiderà al 3-5-2. Per la gara di stasera, tra le fila dell'Inter, in porta ci sarà Handanovic, in difesa ci sarà spazio per il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni, con quest'ultimo che sembra aver recuperato da una contusione. A centrocampo ci sarà Barella con Brozovic e il neo arrivato Calhanoglu, sulla fascia di sinistra agirà Ivan Perisic, mentre sull'altra corsia vi è un ballottaggio tra Darmian e Dumfries, con il primo che è leggermente favorito sull'olandese. In attacco, a completare l'undici titolare ci saranno Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Tra le fila dei Blancos invece Carlo Ancelotti dovrà far fronte ad alcune assenze per infortuni, come quella di Marcelo che non è stato convocato per il match di stasera a causa di un fastidio muscolare riscontrato durante l'allenamento di lunedì.

Rimarrà a Madrid anche Mendy, che non è ancora nelle migliori condizioni. Ancelotti si affiderà al tridente composto da Vinicius, Benzema e uno tra Hazard o Asensio.

Probabili formazioni Inter-Real Madrid

Queste sono le probabili formazioni della partita:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicíus. Allenatore: Ancelotti.

L'Inter torna davanti al proprio pubblico in Champions

L'Inter è dunque pronta a tornare a giocare un a partita di Champions League davanti al proprio pubblico.

Per la sfida tra Inter e Real Madrid è atteso il "pienone" a San Siro (in conformità con le leggi che regolano il 50% di spettatori), infatti sono oltre 37 mila i tagliandi venduti per il big match di stasera. Il numero totale dei biglietti venduti porterà a un incasso di poco superiore ai tre milioni di euro.