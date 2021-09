La Juventus ha vinto la sua prima partita stagionale in campionato. Il successo contro lo Spezia è arrivato con non poche difficoltà per i bianconeri, che hanno rischiato di subire il gol del pareggio nei minuti finali del match. Problemi nel gioco ma anche tante prestazioni individuali discutibili, soprattutto a centrocampo. Fra i giocatori che hanno più deluso in questo inizio di stagione spicca sicuramente Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano sembra lontano parente di quello valorizzato da Allegri all'inizio della sua esperienza professionale in bianconero.

Una delle migliori stagioni disputate dal centrocampista però è stata quella 2019-2020, quando come tecnico c'era Maurizio Sarri. Bentancur nutre quindi della fiducia del toscano, che potrebbe chiedere alla Lazio di acquistarlo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra le due società con Bentancur che finirebbe alla Lazio e il centrocampista Luis Alberto alla Juventus.

Possibile scambio di mercato Bentancur-Luis Alberto

Juventus e Lazio nei prossimi mesi potrebbero lavorare ad uno scambio di mercato. Rodrigo Bentancur potrebbe trasferirsi da Maurizio Sarri in cambio di Luis Alberto. Lo spagnolo già durante lo scorso Calciomercato estivo era stato vicino alla cessione.

La valutazione di mercato stabilita dalla Lazio per il suo cartellino però ha portato le società interessate ad evitare un investimento pesante. Per questo potrebbe delinearsi uno scambio di mercato, sia per motivi tecnici che economici. Sarri avrebbe la mezzala richiesta e Allegri la qualità di cui ha bisogno a centrocampo. Allo stesso tempo le due società andrebbero a registrare un'importante plusvalenza finanziaria nel bilancio d'esercizio.

Se si dovesse concretizzare lo scambio, sarebbe definito alla pari.

Il mercato della Juventus

La Juventus nelle ultime stagioni sta dimostrando di voler investire soprattutto su giovani di qualità. Per questo l'affare Luis Alberto potrebbe restare solo un'indiscrezione di mercato. In questi giorni si parla di un interesse concreto per i centrocampisti Tielemans del Leicester e per Tchouameni del Monaco.

Ci si aspetta per la prossima stagione un acquisto importante anche nel settore avanzato. Il preferito della società bianconera sembra essere Dusan Vlahovic, protagonista in questa inizio stagione con la Fiorentina. La punta si andrebbe ad aggiungere ai Morata, Dybala, Kaio Jorge e Kean.