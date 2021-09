La partita vinta dalla Juventus nel turno infrasettimanale per 3-2 contro lo Spezia ha visto come protagonista principale Federico Chiesa, autore di uno dei tre gol dei bianconeri. Il nazionale italiano a un certo tempo è stato sostituito da Allegri per un problema muscolare, ma anche dalla panchina ha incitato i suoi compagni. Segnale evidente dell'importanza non solo tecnica del centrocampista nella Juventus.

Le indiscrezioni di mercato su Chiesa intanto continuano ad alimentare i principali giornali sportivi. Già in estate si era parlato di un interesse concreto di Chelsea e Bayern Monaco per il giocatore, esse sarebbero state pronte ad investire 100 milioni di euro per il nazionale italiano.

In questi giorni invece sta circolando la notizia che sarebbe il Borussia Dortmund a valutare il possibile acquisto di Chiesa per la prossima stagione.

Il Borussia Dortmund potrebbe acquistare Chiesa il prossimo calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Borussia Dortmund nel prossimo Calciomercato estivo potrebbe provare ad acquistare Federico Chiesa. Ad agevolare il suo eventuale approdo in Germania potrebbe essere la cessione di Haaland, che difficilmente rimarrà al Dortmund. Il bomber norvegese potrebbe essere ceduto per una somma importante, superiore ai 100 milioni di euro. Gran parte di questi potrebbero essere utilizzati per l'acquisto del nazionale italiano. Pare difficile però pensare che Chiesa, qualora dovesse lasciare la Juventus, decida di trasferirsi al Borussia Dortmund.

Nonostante sia una società storica, negli ultimi anni non è infatti riuscita ad ottenere risultati importanti in Germania ed in Europa.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile addio di Chiesa alla Juventus non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. La società bianconera considera il nazionale italiano un giocatore molto importante per il presente e per il futuro.

Potrebbe invece lasciare Torino il difensore Matthijs De Ligt, dopo le dichiarazioni di Mino Raiola. L'agente sportivo dell'olandese ha sottolineato infatti come ci siano diverse società interessate al difensore. Inoltre l'eventuale partenza di De Ligt garantirebbe una somma importante alla Juventus, che sistemerebbe in parte i conti della società. Come sostituto del difensore potrebbe arrivare Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione.