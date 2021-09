Il Milan ha iniziato bene la stagione, ma una delle note dolenti porta il nome di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore svedese, infatti, ha già saltato diverse partite da quando è iniziato il campionato e le sue condizioni fisiche preoccupano la dirigenza rossonera. Proprio per questo motivo, il Milan sarebbe intenzionato ad acquistare Mauro Icardi nel mercato di gennaio, visto che la sua integrità fisica non è mai stata un problema. La dirigenza potrebbe essere ancora più convinta dell'operazione viste le precarie condizioni degli altri due centravanti, Olivier Giroud e Pietro Pellegri.

Per il futuro, però, la dirigenza può sorridere visto che l'attaccante rossonero in prestito alla SPAL, Lorenzo Colombo, si sta imponendo a suon di gol nel campionato cadetto.

Milan in ansia per Ibra: possibile l'arrivo di Icardi

Il Milan potrebbe cercare di acquistare Mauro Icardi nella finestra di mercato di gennaio poiché il suo futuro al Paris Saint-Germain è incerto. Il PSG non ha deciso di approvare la sua cessione durante la finestra di mercato estiva quando la Juventus era interessata, anche se non è escluso un'uscita per finestre future, a partire da gennaio. Le precarie condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Pietro Pellegri preoccupano gli animi della dirigenza, visto che l'esterno Ante Rebic si è ritrovato ancora una volta a ricoprire più volte il ruolo di centravanti piuttosto che giocare nel suo ruolo preferito.

Quindi a gennaio i rossoneri potrebbero provare per Icardi, ma c'è un problema non indifferente. L'argentino guadagna oltre 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus e quello stipendio è ritenuto troppo alto per il budget rossonero. Il rendimento di Icardi al PSG non è da sottovalutare, con 36 gol in 69 presenze, ma con la presenza di Kylian Mbappe, Neymar e ora Lionel Messi è probabile che diventi una riserva.

Milan, per il futuro si prenota Colombo

Lorenzo Colombo ha iniziato il suo periodo di prestito alla SPAL in forma rovente e il Milan ha un piano in mente per il futuro del giovane attaccante. Colombo è tornato dal prestito alla Cremonese nella seconda metà della scorsa stagione ed è stato inviato alla SPAL per continuare la sua crescita dato che è ancora un adolescente e i rossoneri hanno già Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Pietro Pellegri.

Colombo ha segnato ancora contro il Vicenza, realizzando il suo terzo gol in cinque gare con il club emiliano. Ha mostrato la sua grande forza fisica e agilità per eludere la marcatura di due avversari e segnare con un tiro preciso nell'angolino basso da fuori area.

Il direttore della SPAL Zamuner ha accettato in estate le condizioni del Milan che sono un prestito secco di una stagione che include un premio per il raggiungimento di un certo numero di presenze e gol. Maldini e Massara hanno grande stima e considerazione per Colombo e non avevano intenzione di perdere il controllo sull'attaccante.