L'Inter avrebbe pensato a Dusan Vlahovic per sostituire Romelu Lukaku. Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, ha affermato che l'attaccante serbo sarebbe stato il primo obiettivo dei dirigenti milanesi che, però, avrebbero rinunciato all'affondo per i problemi economici della proprietà cinese del Gruppo Suning.

Vlahovic attualmente ha un contratto in scadenza con la Fiorentina nel giugno del 2023, e il costo del suo cartellino sarebbe di circa 70 milioni di euro. Una cifra troppo alta per l'Inter che, in estate, avrebbe poi virato su altri obiettivi di mercato.

Infatti i nerazzurri hanno puntato su Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il bosniaco è arrivato a titolo gratuito, ma il club milanese dovrà versare circa 2 milioni di euro alla Roma se dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

L'argentino, invece, fortemente voluto da Simone Inzaghi, è costato circa 30 milioni di euro. Correa al momento è fermo ai box per un colpo al bacino rimediato in uno scontro con De Silvestri nel match vinto dall'Inter per 6-1 contro il Bologna.

Tornando a Vlahovic, il serbo sarebbe ancora nei radar di Marotta, anche se la Fiorentina starebbe cercando di blindarlo col rinnovo del contratto. I toscani in estate avrebbero rifiutato circa 65 milioni di euro dall'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Juventus: Pirlo potrebbe andare al Barcellona

Andrea Pirlo dopo l'esperienza sulla panchina della Juventus potrebbe ripartire dal Barcellona. Secondo la stampa spagnola, il tecnico bresciano piacerebbe ai dirigenti blaugrana che non sarebbero soddisfatti dei risultati ottenuti finora da Ronald Koeman. Il pareggio interno col Granada (1-1) del 20 settembre potrebbe aprire nuovi scenari in casa Barça.

I vertici del Barcellona starebbero pensando a Pirlo perché potrebbe essere l'uomo giusto per valorizzare i giovani e avviare un restyling generale dopo l'addio di Lionel Messi, trasferitosi al Paris Saint-Germain. Non sarebbe da escludere nemmeno l'ipotesi Xavi, il quale conosce bene l'ambiente dopo aver giocato per tanti anni al Camp Nou.

Pirlo, qualora dovesse trovare l'accordo con il club catalano, dovrebbe prima risolvere il contratto ancora in essere (scadenza giugno 2023) con la società del presidente Agnelli. La Juventus, infatti, ha deciso di sollevarlo dall'incarico alla fine dello scorso campionato per puntare sul ritorno di Massimiliano Allegri.