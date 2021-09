La Juventus è attesa da un mese di settembre impegnativo, in cui dovrà cercare di recuperare punti. I bianconeri dovranno cercare di raccogliere più vittorie possibili. Sorprendono le difficoltà dei giocatori di Allegri, che dopo un inizio di partita importante calano in maniera evidente nel secondo tempo, facendosi spesso recuperare, ed in alcuni casi sorpassare, dagli avversari. Il tecnico toscano dovrà rivalutare alcuni giocatori importanti, che in questo inizio di stagione non sono riusciti a dare un contributo importante. Su tutti Federico Chiesa, protagonista di un grande Europeo ma in difficoltà evidente con la nuova gestione tecnica di Allegri.

Il toscano gli chiede un lavoro importante dal punto di vista offensivo che attualmente il nazionale italiano sembra non aver ancora recepito. Per questo si inizia a parlare di possibile addio di Federico Chiesa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo. Il Real Madrid lo considera l'alternativa a Kylian Mbappé qualora il francese non dovesse lasciare il Paris Saint Germain.

Il centrocampista Chiesa potrebbe trasferirsi al Real Madrid

Secondo la stampa spagnola, il Real Madrid starebbe valutando l'acquisto di Federico Chiesa. Sarebbe il tecnico Carlo Ancelotti a volere il nazionale italiano qualora Mbappé non dovesse trasferirsi in Spagna.

La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro. Difficile pensare però che la Juventus possa decidere di lasciarlo partire. Molto dipenderà dal giocatore e dalla sua crescita, Allegri infatti vuole un ulteriore salto di qualità da parte del giocatore. Dell'addio di Chiesa alla Juventus se n'é parlato anche a luglio, con tante società che avrebbero provato ad acquistarlo considerando anche l'Europeo disputato.

Bayern Monaco e Chelsea sarebbero state pronte ad offrire anche 100 milioni di euro per il suo cartellino. La Juventus però lo ha sempre considerato importante, per questo non ha mai considerato offerte per il centrocampista.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola riguardanti il possibile addio di Chiesa non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

La società bianconera potrebbe invece cedere Matthijs de Ligt durante il prossimo calciomercato estivo. Lo ha confermato anche il suo agente sportivo Mino Raiola in una recente intervista. Qualora dovesse partire il difensore olandese, la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero il difensore del Milan Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto a fine stagione.