Il trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United ha suscitato molto clamore mediatico per i modi e i tempi in cui si è definito. Il portoghese infatti è stato ufficializzato dalla società inglese a tre giorni dalla fine del calciomercato estivo. Alla fine la società bianconera ha deciso di acquistare Moise Kean nell'ultimo giorno di mercato anche se, come dichiarato di recente dal tecnico Massimiliano Allegri, il nazionale italiano sarebbe arrivato anche con la permanenza a Torino di CR7. Proprio il portoghese è stato un grande protagonista nelle prime due partite disputate con il Manchester United.

Due gol in campionato contro il Newcastle ed un altro in Champions League contro Young Boys, inutile ai fini del risultato considerando la sconfitta per 2 a 1 degli inglesi. In una recente intervista ha parlato di Cristiano Ronaldo il terzo portiere del Manchester United Lee Grant, sottolineando come il portoghese sia attento ai dettagli anche nell'alimentazione. Il giocatore inglese ha infatti dichiarato che da quando è arrivato CR7 nessun giocatore del Manchester United mangia i dolci".

'Da quando è arrivato Cristiano Ronaldo nessuno di noi ha più toccato dolci'

"Da quando è arrivato Cristiano Ronaldo nessuno di noi ha toccato più dolci e ha ripreso le pietanze previste". Grant ha poi voluto raccontare un episodio riguardante in un suo compagno di squadra che è andato a vedere cosa mangiasse il portoghese.

Il portiere ha poi aggiunto: "Abbiamo trovato i piatti più salutari a disposizione: quinoa, avocado e uova sode, che hanno complicato la vita di tutti, dato che nessuno ha più osato mangiare di fronte a lui". Parole che confermano la professionalità di Cristiano Ronaldo, non è un caso che il portoghese da 15 anni sia uno dei migliori giocatori al mondo.

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Tanti tifosi della Juventus rimpiangono l'addio di Cristiano Ronaldo, che nelle sue tre stagioni in bianconero ha realizzato più di 100 gol. Come confermato dalla società bianconera la partenza del portoghese è stata anticipata di un anno considerando che non avrebbe prolungato il suo contratto in scadenza a giugno 2022.

La Juventus ha guadagnato circa 23 milioni di euro dalla cessione del portoghese generando una minusvalenza finanziaria di circa 14 milioni di euro. Ha però alleggerito il monte ingaggi considerando che Cristiano Ronaldo sarebbe costato fino a giugno 2022 circa 60 milioni di euro lordi. Il giocatore che potrebbe sostituire il portoghese nel 2022 è Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina protagonista di un grande inizio di stagione.