Sono passate due settimane dall'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Una partenza che ha fatto discutere anche per il modo in cui è maturata, ovvero con una cessione al Manchester United a tre giorni dalla fine del Calciomercato estivo. Gran parte dei giornali sportivi continuano a parlarne, anche perché già sabato 11 settembre il portoghese potrebbe già giocare in campionato nel match fra Manchester United e Newcastle. Hanno fatto discutere i post pubblicati da Cristiano Ronaldo su Instagram in cui sottolinea la sua felicità di essere ritornato in Inghilterra e a Manchester.

A rafforzare queste considerazioni, anche una recente intervista che ha visto protagonista l'ex pugile e amico di Cristiano Ronaldo, Khabib Nurmagomedov. L'ex atleta ha sottolineato come il portoghese non fosse soddisfatto della sua esperienza professionale alla Juventus, soprattutto per il calcio che si gioca nel campionato italiano. Gli ha infatti rivelato che il suo desiderio era quello di ritornare nel campionato inglese.

'Cristiano Ronaldo si annoiava in Italia'

"Non vorrei rivelare le nostre conversazioni private, ma beh, mi ha detto che in Italia si annoiava e che avrebbe voluto trasferirsi in Inghilterra". Queste le dichiarazioni di Nurmagomedov in riferimento ad una rivelazione che gli ha fatto Cristiano Ronaldo.

L'ex pugile ha quindi sottolineato come il portoghese volesse lasciare il campionato italiano per quello inglese, molto più spettacolare. Ha aggiunto: "Nemmeno io sono un grande fan del calcio italiano. La Premier League è diversa, qualsiasi squadra può dare spettacolo". Parole evidentemente pesanti che mettono in discussione anche la Serie A, considerato da molti uno dei migliori campionati europei e del mondo.

Di certo, il calcio italiano negli ultimi anni sta migliorando anche dal punto di vista del gioco, si sta notando infatti come le società che lottano per la permanenza in Serie A si giochino tutte le partite e non affrontino gli avversari con un atteggiamento difensivo.

Tanti addetti ai lavori critici nei confronti di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato criticato da molti addetti ai lavori dopo il suo addio alla Juventus e, fra questi, spicca Fabrizio Biasin. Il giornalista sportivo ha dichiarato che è sembrato eccessivo il modo in cui il portoghese ha ostentato la felicità di un suo ritorno al Manchester United. Un atteggiamento che, secondo il giornalista, è sembrato poco rispettoso nei confronti della Juventus, società che lo ha stipendiato per tre stagioni. Anche Sacchi qualche giorno fa sottolineò come il portoghese sia un grande solista, ma anche che non agevola il gioco di squadra.