Il calciomercato del Milan rischia di non finire mai poichè i rossoneri saranno alle prese con la situazione che circonda Franck Kessie. A tal proposito sono state riportate alcune voci che indicavano come il Liverpool fosse interessato al giocatore, con i Reds che sarebbero stati disposti ad offrire il cartellino di Thiago Alcantara per avere l'ivoriano già a gennaio. L'indiscrezione che trovando conferma sui siti di Calciomercato riporta come il Liverpool sia fortemente interessato il giocatore arrivando dunque ad offrire uno scambio con il fuoriclasse spagnolo.

Dal canto suo, il Milan, potrebbe ritrovarsi di fronte ad una scelta molto difficile: perdere Kessie senza guadagnarci nulla come già accaduto con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, o accettare l'offerta degli inglesi e avere a disposizione un fuoriclasse del calcio mondiale.

Calciomercato Milan, il Liverpool spinge per Kessie

Franck Kessie deve ancora rinnovare il suo contratto con il Milan e, inevitabilmente, diversi grandi club stanno monitorando la sua situazione con grande interesse. Il Liverpool è uno di questi ed è pronto a offrire un giocatore in cambio, secondo le ultime notizie. Dopo le sue parole alle Olimpiadi, in molti si aspettavano che Kessie rinnovasse poco dopo il suo ritorno in Italia.

Tuttavia, ciò non è mai accaduto e il Milan sembra faticare a ottenere la sua firma per il nuovo accordo, rendendo possibile una partenza. Oltre a Paris Saint-Germain e Tottenham, anche il Liverpool sarebbe interessato all'ex Atalanta. In realtà, i Reds sono pronti a offrire Thiago Alcantara in cambio di Kessie a gennaio. Ovviamente il Milan spera di poter raggiungere un accordo per il rinnovo contrattuale prima, evitando così di dover valutare una cessione a gennaio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Detto questo, il suddetto accordo sarebbe sicuramente interessante. Potrebbe essere sicuramente un’operazione importante per i rossoneri visto che non perderebbero gratis Kessie ma lo rimpiazzerebbero con un elemento di qualità.

Un raffronto tra Thiago Alcantara e Franck Kessie

Non è semplice fare un confronto tra due talenti così diversi poichè Thiago Alcantara è un fuoriclasse internazionale, che ha già calcato tutti i grossi palcoscenici mentre Franck Kessie si sta affacciando nell'elite del calcio mondiale.

Il passato dello spagnolo parla da sè, essendo stato protagonista in tre dei più importanti club al mondo: Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool. All'età di 30 anni non può essere sicuramente considerato come un giocatore finito, come testimoniato anche dal portale transfermarkt che lo valuta 30 milioni di euro. Con le sue 65 presenze in Champions League porterebbe al Milan ancora più esperienza visto il ritorno dei rossoneri nella competizione dopo molti anni. Dall'altra parte, Franck Kessie, è un giocatore fortemente in crescita che all'inizio ha avuto qualche difficoltà a ricalcarsi il ruolo da protagonista al Milan. La scorsa stagione, però, è stato devastante con un rendimento che l'ha portato alla ribalta del calcio internazionale alzando la sua valutazione fino a 55 milioni di euro.