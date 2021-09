Quando si parla del parco attaccanti dell'Inter è inevitabile (e non potrebbe essere altrimenti) pensare soprattutto a Lautaro Martinez e Dzeko, a Correa - che ha debuttato in nerazzurro con due goal segnati al Verona - e ad Alexis Sanchez, le cui condizioni fisiche rappresentano spesso un punto di domanda. Alle loro spalle, però, si sta facendo strada un giovane uruguaiano, Martin Satriano, che si è fatto notare nel pre-campionato e che è stato anche "corteggiato" da altre squadre durante il mercato estivo. Alla fine però è rimasto a Milano dietro indicazione dell'allenatore Simone Inzaghi.

Il retroscena di mercato sul centravanti ventenne è stato svelato dal suo agente, Nick Maytum, durante un'intervista rilasciata a FcInterNews. Il procuratore ha detto che in estate diverse squadre italiane e straniere si sono accorte del talento del ragazzo, e tra queste in particolare c'erano Cagliari e Brest. L'agente ha infatti dichiarato che questi due club "lo hanno cercato con maggiore insistenza", aggiungendo che hanno avuto anche dei riscontri positivi.

Alla chiusura della finestra estiva del Calciomercato, però, Satriano è stato confermato all'Inter e ciò non è avvenuto per caso. Maytum ha spiegato che la permanenza dell'attaccante di Montevideo alla Pinetina si è verificata dietro richiesta di Simone Inzaghi "condivisa da tutti".

Leggendo le parole del manager, si intuisce come anche il suo assistito avesse voglia di far parte dell'organico nerazzurro, perché crescere in una squadra importante come quella milanese può essere per lui l'occasione giusta per "diventare un giocatore migliore, ancora più forte".

'Solo col duro lavoro Satriano potrà avere la sua occasione all'Inter'

In questo periodo di sosta della Serie A (e degli altri campionati europei) per fare spazio alle varie selezioni nazionali impegnate nelle gare di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, Martin Satriano è rimasto alla Pinetina ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi.

Il procuratore del bomber 20enne ha affermato a tal proposito che in questi giorni si sta impegnando ancora di più, così se dovesse essere schierato tra i titolari per il match in casa della Sampdoria di domenica 12 settembre, sarebbe pronto a sfruttare quest'importante occasione.

Maytum, dopo aver ribadito che il tecnico dell'Inter lo apprezza, ha aggiunto che l'attaccante sudamericano non deve di certo "cullarsi sugli allori", ma deve lavorare duramente con costanza per continuare a migliorare e soprattutto per far sì che arrivi il momento della grande chance di giocare in Serie A con la maglia nerazzurra, dunque il ragazzo: "Vuole farsi trovare pronto in caso di necessità".

Inzaghi non ha inserito Satriano nella lista dei calciatori che prenderanno parte alla Champions League.

Il manager sull'argomento ha affermato che sì, per il suo assistito sarebbe stato splendido poter partecipare alla competizione europea, ma questo deve fungere da stimolo per spingerlo ad allenarsi con estrema attenzione, affinché riesca anche: "A rubare i segreti dai tanti campioni che ha come compagni di squadra".

Il procuratore ritiene che in questo modo prossimamente sarà possibile vedere anche il nome dell'ex Primavera nell'elenco dei protagonisti nerazzurri della Champions.

Infine Maytum ha voluto sottolineare che l'Inter ha assicurato a lui e al giocatore che "avrà le sue opportunità".