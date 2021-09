Il Sassuolo per allontanarsi dalle zone calde della classifica, essendo a tre punti dalla zona retrocessione, l'Inter per tornare in corsa per il primato dopo il passo falso nell'ultimo turno: sono questi i temi principali del match che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, valido per la settima giornata di Serie A.

Due squadre che, dunque, cercano punti per obiettivi decisamente diversi. L'ultimo precedente risale a inizio aprile, con il successo interno dei nerazzurri per 2-1, con i gol messi a segno da Lukaku, Lautaro Martinez e Traore.

La partita si giocherà sabato 2 ottobre alle ore 20:45.

Le ultime su Sassuolo-Inter

Tante cose sono cambiate in casa Sassuolo rispetto all'anno scorso. Innanzitutto è cambiata la guida tecnica, con l'addio di Roberto De Zerbi, andato allo Shakhtar Donetsk, e l'arrivo al suo posto di Dionisi. L'obiettivo, dunque, è una salvezza tranquilla per una squadra che ha perso anche il suo bomber, Ciccio Caputo, ceduto alla Sampdoria. Inizio di campionato altalenante, con 7 punti raccolti in sei partite. Nell'ultimo turno è arrivato il successo di misura per 1-0 contro la Salernitana, con gol vittoria messo a segno da Berardi.

Anche l'Inter ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno, con gli addii di Lukaku, Hakimi e Conte, oltre a quanto successo a Christian Eriksen a Euro 2020.

Sulla panchina è arrivato Simone Inzaghi, ma l'obiettivo resta quello di difendere il titolo di cui i nerazzurri sono i detentori, che hanno conquistato l'anno scorso dominando il campionato. Al momento gli ospiti sono terzi in classifica con 14 punti, a meno due dal Milan e a meno quattro dal Napoli capolista. Nell'ultimo turno c'è stato un piccolo passo falso, con il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta che ha lasciato l'amaro in bocca per il rigore sbagliato nel finale da Federico Dimarco.

Probabili formazioni Sassuolo-Inter

Il tecnico del Sassuolo, Dionisi, scenderà in campo con un offensivo 4-2-3-1. Al centro dell'attacco Scamacca è in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori, con Boga, Djuricic e Berardi a supporto sulla linea dei trequartisti. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Frattesi e Maxime Lopez.

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affiderà al solito 3-5-2 cambiando qualcosa rispetto a quanto visto in Champions League contro lo Shakhtar. In attacco torna dal 1' Correa, al fianco di Lautaro Martinez. In mezzo al campo torna Vecino titolare, con Perisic e Darmian sulle fasce con il compito di svolgere le due fasi. Confermati i titolarissimi Barella e Brozovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez.