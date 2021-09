Si è da poco concluso allo stadio Meazza l'anticipo della sesta giornata di Serie A tra Inter e Atalanta sul risultato finale di 2-2 grazie ai gol di Lautaro Martinez, Malinovskyi, Toloi e Dzeko. La classifica ora vede i padroni di casa salire a 14 punti, mentre i bergamaschi restano a quota 11. Le due squadre torneranno in campo di nuovo tra qualche giorno per la Champions League, con la squadra di Inzaghi che affronterà lo Shakhtar in Ucraina, mentre la compagine di Gasperini ospiterà al Gewiss Stadium lo Young Boys mercoledì alle 18:45. In campionato il club meneghino sabato alle 20:45 affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium, mentre la Dea giocherà contro il Milan a Bergamo domenica alle 20:45.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, cambia poco rispetto a quanto visto contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. In attacco ci sono ancora Lautaro Martinez e Dzeko, mentre sulla fascia destra c'è Matteo Darmian e a sinistra Perisic. Nel primo tempo l'Inter parte forte e sfiora il gol con Dzeko, che conclude di poco a lato dopo soli 2'. Al 10' arriva la rete del vantaggio dei nerazzurri con Lautaro Martinez, che sul filo del fuorigioco scatta e insacca su cross di Barella. L'Atalanta si sveglia e al 15' con Malinovskyi conclude di poco a lato. Al 23' è De Roon ad andare vicino al pari con un destro che si conclude di poco a lato. È il preludio al gol del pareggio che arriva poco dopo, al 29', con Malinovskyi che non lascia scampo a Handanovic dal limite con una fucilata di sinistro.

La Dea domina la seconda metà del primo tempo e passa anche in vantaggio al 38' con Toloi che deve solo insaccare in rete una corta respinta di Handanovic su ennesimo tiro del fantasista ucraino.

Nel secondo tempo succede di tutto. L'Inter riesce ad alzare il baricentro ma è l'Atalanta a sfiorare il gol con Malinovskyi, che colpisce il palo su punizione.

I cambi cambiano tutto nella squadra di Inzaghi, che reagisce e sfiora il pari prima con Vecino, che trova attento Musso, e poi con Lautaro, che non riesce a ribadire in rete su velo di Barella. Pareggio che arriva al 71' con Edin Dzeko, che respinge in rete una corta respinta dell'estremo difensore argentino. Negli ultimi minuti colpi di scena a non finire.

L'Inter si procura un rigore all'86', che Dimarco calcia sulla traversa. Sulla ripartenza la Dea trova il gol con Piccoli, aiutato da una papera di Handanovic ma il Var annulla in quanto la palla era uscita pochi istanti prima.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena finito:

Handanovic 4: Non esce mai, non para se non i tiri centrali e rischia di causare la prima sconfitta stagionale con la papera sul tiro di Piccoli. Ha anche qualche colpa sul gol di Toloi.

Skriniar 5,5: Sbaglia nel primo tempo quando non accorcia su Malinovskyi che viene lasciato libero di concludere e segnare il gol dell'1-1.

De Vrij 6,5: Contiene bene Zapata.

Bastoni 5,5: Nel primo tempo si prende un cartellino giallo evitabile.

Darmian 5: Partita assolutamente insufficiente, con l'esterno che soffre troppo la pressione bergamasca.

Barella 7: Ancora una volta il migliore in campo, altro assist importante con grande qualità.

Brozovic 6: Fa il possibile per dettare i tempi in mezzo al campo.

Calhanoglu 5: Nel primo tempo abbastanza bene ma nel secondo tempo sbaglia tutto.

Perisic 6,5: Quando parte è inarrestabile sulla fascia, soprattutto nella prima metà del primo tempo.

Lautaro Martinez 6,5: Timbra ancora il cartellino con un gol di pregevole fattura.

Dzeko 6,5: Ancora decisivo e ci si chiede perché non abbia calciato lui il rigore.