La Juventus è attesa da una stagione difficile dopo due annate in cui la società ha provato a dare un'impronta più offensiva al gioco bianconero. I progetti sportivi di Maurizio Sarri e di Andrea Pirlo non hanno avuto continuità, non è un caso che si è deciso di affidarsi di nuovo a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano dovrà cercare non solo di dare una mentalità vincente alla rosa bianconera ma anche di valorizzare tanti giovani talenti. Nelle ultime stagioni infatti sono arrivati molti giovani che alla lunga potrebbero diventare molto importanti.

Sul momento che sta vivendo la Juventus dal punto di vista del gioco e dei risultati ha parlato il giornalista sportivo Mario Sconcerti. Intervistato da Tmw Radio, ha infatti dichiarato che Allegri si sta confrontando con una situazione di non semplice gestione alla Juventus. Sconcerti ha infatti aggiunto: "Allegri ha il disagio di avere giocatori che pensano meno alla squadra da almeno un paio d'anni". Proseguendo la sua considerazione il giornalista sportivo ha sottolineato: "C'è un disagio alla Juventus, che non dipendeva da Cristiano Ronaldo, ma dal fatto che la rosa bianconera non era all'altezza del portoghese".

Mario Sconcerti su Allegri e Dybala

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha poi dichiarato: "Gli altri tecnici hanno squadre già fatte, Allegri troverà la quadra ma ha il problema adesso di una rosa che ha vinto tanto, che abbonda in autostima e si fa fatica a fare famiglia".

Secondo Sconcerti gran parte dei giocatori bianconeri fanno fatica a stare insieme e vogliono stare su un piedistallo. A dimostrazione di questo gli ingaggi che attualmente percepiscono alcuni giocatori. Sconcerti ha poi lanciato una frecciatina anche a Paulo Dybala aggiungendo: "Sono due anni che non corre, è una rosa con una scarsa dimensione europea da due stagioni a questa parte, non si rendono conto che il calcio sta cambiando".

Il calendario di settembre della Juventus

La Juventus è attesa da un mese di settembre molto impegnativo in cui dovrà confrontarsi in campionato con società che lottano per vincere. La prima sfida importante sarà dopo la sosta per le nazionali. Domenica 12 settembre i giocatori Allegri giocheranno contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Il tecnico toscano potrebbe non avere a disposizione gli 'americani' convocati dalle rispettive nazionali, ovvero Dybala, Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Cuadrado e McKennie. Il 14 settembre ci sarà la prima giornata del girone di Champions League contro il Malmoe, successivamente il Milan, lo Spezia, la Sampdoria in campionato. L'ultimo match del mese sarà in Champions League contro il Chelsea.