La Juventus negli ultimi anni sta valorizzando tanti talenti nel settore giovanile. La società bianconera ha investito molto sia in giovani italiani che stranieri. Basti vedere i tanti acquisti ufficializzati nelle ultime stagioni. Dall'argentino Soulé al francese Aké, fino ai recenti acquisti di Solberg, Boende e Muharemovic. La Juventus continua però a far crescere anche i giocatori partendo dalle fasce d'età più piccole. Fra i giocatori più interessanti che hanno fatto tutta la trafila in bianconero, spicca anche il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti, protagonista di una grande stagione 2020-2021 con la Primavera del tecnico Bonatti.

Nell'attuale la società bianconera ha deciso di promuoverlo nella Juventus under 23, con il giocatore che quindi potrà confrontarsi con un campionato difficile come quello della Serie C. Alla sua prima partita in campionato contro la Pergolettese ha realizzato un gran gol dimostrandosi uno dei migliori in campo nella vittoria dei giocatori del tecnico Lamberto Zauli.

Il centrocampista Fabio Miretti ha come estimatore anche Roberto Mancini

Il centrocampista Fabio Miretti è considerato molto alla Juventus, a tal punto che Massimiliano Allegri starebbe pensando gradualmente di inserirlo in prima squadra. Fra l'altro anche il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini lo starebbe seguendo da diversi mesi e non è da scartare la possibilità che a breve possa venire convocato.

Il tecnico marchigiano ha dimostrato nella sua gestione nella nazionale italiana di saper valorizzare i talenti italiani, convocandoli anche giovanissimi. Come nel caso di Nicolò Zaniolo, chiamato dal commissario tecnico già prima che diventasse un riferimento nella Roma. Potrebbe quindi fare lo stesso cammino Fabio Miretti, che Zauli nell'under 23 ha deciso di spostare più avanti rispetto al ruolo che ricopriva la scorsa stagione.

Da trequartista, infatti, il classe 2003 può sfruttare le sue qualità dal punto di vista realizzativo, come dimostrato nel match della prima giornata di campionato contro la Pergolettese.

I giovani lanciati dalla Juventus

Tanti giovani negli ultimi anni alla Juventus si stanno mettendo in evidenza nel settore giovanile e nell'under 23.

Basti pensare a Radu Dragusin, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, trasferitisi durante questo Calciomercato estivo in prestito per permettere loro di maturare esperienza professionale. Il difensore è andato in prestito alla Sampdoria, i due classe 2001 rispettivamente alla Cremonese e al Vicenza. Alcuni sono rimasti nell'under 23, come ad esempio Fabio Miretti e Matias Suole. L'argentino, durante la preparazione estiva della Juventus, ha mostrato tutto il suo talento. Ricorda molto per caratteristiche tecniche Paulo Dybala.