La Juventus in questi ultimi giorni di mercato potrebbe effettuare soprattutto delle cessioni in prestito. Ci sono infatti diversi giovani che potrebbero essere prestati per dar loro modo di maturare esperienza e raccogliere più minutaggio. Su tutti spicca Radu Dragusin, che potrebbe trasferirsi al Cagliari. Potrebbero concretizzarsi anche alcune cessioni importanti. Si parla ad esempio di una possibile partenza a centrocampo. Difficile cedere Ramsey, che non ha molto mercato, potrebbe essere McKennie il giocatore utilizzato per rimpinguare le casse.

L'americano ha mercato in Inghilterra, piace a Tottenham ed Everton. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro. Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibile partenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe stato offerto dal suo agente sportivo Jorge Mendes a diverse società. Non sarebbero arrivate offerte, di conseguenza il giocatore dovrebbe rimanere alla Juventus per un'altra stagione. A parlare di Cristiano Ronaldo è stato il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, che in un'intervista alla tv di Calciomercato.it, ha dichiarato che Allegri non sarebbe felice della permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

'Secondo me Allegri non è felice che Cristiano Ronaldo rimanga'

"Secondo me Allegri non è felice che Cristiano Ronaldo rimanga. Sarà costretto a far giocare un grande giocatore che non è felice di stare qui e che un po’ gli complica la vita sull’idea di squadra che ha in mente”. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Biasin a calciomercato.it.

Secondo il giornalista sportivo il portoghese potrebbe essere un problema per l'idea di gioco di Massimiliano Allegri, che nel match contro la Juventus under 23 ha schierato un 4-2-3-1 con Chiesa, Dybala e Kulusevski a supporto di Morata. Probabile però che il portoghese sia titolare contro l'Udinese al posto della punta spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe avere in rosa Cristiano Ronaldo anche per la stagione 2021-2022. Il portoghese infatti non ha mercato, anche in considerazione del fatto che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro e ne costerebbe altrettanti di ingaggio. Si è parlato di un suo possibile trasferimento al Manchester City ma solo come alternativa a Harry Kane. Probabile quindi la permanenza del portoghese alla Juventus. Dalla prossima stagione la società bianconera potrebbe acquistare un giocatore giovane e di qualità. Diversi i nomi seguiti dalla Juventus. Si va da Erling Haaland del Borussia Dortmund fino a Ansu Fati del Barcellona, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società catalana.

Interessa anche Dusan Vlahovic, ma la punta serba potrebbe lasciare la Fiorentina già durante questo calciomercato estivo. Si parla infatti di un interesse concreto dell'Atletico Madrid, che potrebbe presentare un'offerta importante ai toscani.