Un momento negativo che non sembra giungere ad una fine quello vissuto dal Crotone di Francesco Modesto. Grazie ad una rete siglata nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la squadra di Marco Zaffaroni, il Cosenza, è riuscita a portare a casa i tre punti rilanciando il suo passo in classifica. Non è bastata una prova attenta al Crotone per conquistare la prima vittoria della stagione, con una classifica ormai difficile che vede i rossoblù con soli tre punti all'attivo.

Crotone, la crisi continua

Dopo sei giornate di campionato per il Crotone continua a non arrivare la vittoria.

La squadra calabrese, tra le retrocesse dalla Serie A della precedente annata sportiva, continua a mostrare carenze di gioco, idee e personalità. Sette le reti siglate, ben tredici quelle subite con solamente tre pareggi e tre sconfitte. Una situazione che la stessa dirigenza ha cercato di evitare andando a rivoluzionare la squadra e selezionando un tecnico giovane e motivato come Francesco Modesto. Le decisioni prese in estate non sembrano però dare ragione, con la squadra che non vince ormai una gara in campionato da Parma-Crotone 3-4 del torneo di Serie A 2020-2021.

Crotone, la delusione di Modesto

Al termine del derby di Calabria a prendere la parola in sala stampa è stato un Francesco Modesto deluso non dalla prova dei suoi ragazzi ma dall'esito finale della sfida.

"I risultati non arrivano, dopo la partita di Lecce che come sappiamo come prestazione non è stata tra le migliori - ha commentato il tecnico - è stata fatta una ottima prestazione, peccato dobbiamo fare di più, dobbiamo leccarci le ferite, testa alta e ripartire e pensare subito alla prossima. I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, è dura ma dobbiamo rialzarci subito".

Un avvio di stagione da record negativo

Il momento difficile vissuto dal Crotone viene raccontato dai numeri. Nelle precedenti quattordici partecipazioni degli squali al campionato di Serie B, dal 2000 ad oggi, mai i calabresi avevano ottenuto nelle prime sei giornate solamente tre punti, neppure nelle uniche due annate in cui il Crotone concluse il campionato ritornando in Serie C.

Un campanello d'allarme da non sottovalutare in un torneo lungo e difficile come quello della Serie B. Prima della seconda sosta stagionale, nella giornata di sabato 2 ottobre alle ore 14 il Crotone ospiterà all'Ezio Scida l'Ascoli di Andrea Sottil, una delle formazioni più in forma di questa prima parte del campionato, una squadra che punta sulla compattezza. Sarà dunque in banco di prova importante per il Crotone, un match da vincere per non sprofondare in classifica.