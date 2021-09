La Juventus ha battuto la Sampdoria per 3-2 grazie alle reti di Paulo Dybala, Leonardo Bonucci su rigore e Manuel Locatelli. I bianconeri hanno dominato contro i blucerchiati ma alcuni errori dei singoli hanno permesso alla squadra di D'Aversa di segnare due gol e questo ha causato qualche apprensione nel finale. Adesso, la Juventus dovrà pensare alla partita contro il Chelsea anche se per Massimiliano Allegri non sono arrivate buone notizie da Paulo Dybala e Alvaro Morata che hanno chiesto il cambio per alcuni problemi muscolari. Proprio degli infortuni dello spagnolo e dell'argentino, ha parlato il tecnico della Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente non ci saranno nè contro il Chelsea nè contro il Torino".

Brutte notizie per la Juventus

La partita contro la Sampdoria ha portato due brutte notizie a Massimiliano Allegri. Infatti, Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno chiesto il cambio per dei problemi fisici. Quello che preoccupa di più è sicuramente l'argentino, che ha lasciato il campo in lacrime. In ogni caso come ha sottolineato Massimiliano Allegri, lui e Morata salteranno le prossime due partite. La speranza, come ha spiegato il tecnico della Juventus, è che tornino dopo la pausa: "Poi ci sarà la sosta, speriamo di averli dopo la sosta, ma questo fa parte dell'annata". Di certo, Allegri dovrà inventarsi qualcosa in attacco contro il Chelsea e contro il Torino visto che anche Kaio Jorge è ancora fermo ai box.

Perciò, al momento a disposizione restano solo Moise Kean e Dejan Kulusevski.

Allegri parla del match contro la Sampdoria

Nel match contro la Sampdoria, la Juventus ha dominato per larghi tratti, ma alcuni errori hanno portato i blucerchiati a realizzare due gol: "Diciamo che la fase difensiva la squadra l'ha fatta bene". Il tecnico dell'Juventus ha ravvisato errori dei singoli: "Poi abbiamo sbagliato sul calcio d'angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita".

Dunque, i giocatori devono stare più attenti perché poi alcuni errori possono compromettere le buon prestazioni. Massimiliano Allegri ha anche sottolineato che la squadra deve essere più cattiva sotto porta: "Bisognava fare dei gol prima, chiudere la partita prima". Infatti, sia nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco i bianconeri hanno sbagliato alcune occasioni da gol.

Dunque, gli attaccanti devono essere più freddi in fase realizzativa. Adesso, la Juventus deve pensare alla gara contro il Chelsea e soprattutto bisognerà capire chi sostituirà Paulo Dybala e Alvaro Morata, usciti malconci dal match contro la Sampdoria.