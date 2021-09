La Juventus batte il Chelsea per 1-0 nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: è stata decisiva la rete di Federico Chiesa all'inizio della ripresa.

Ora la Juventus si proietta nuovamente sul campionato e in particolare sull'imminente derby con il Torino, fissato per sabato 2 ottobre.

Juventus batte Chelsea: la decide Chiesa

Nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League la Juventus doveva affrontare i campioni d'Europa in carica del Chelsea. A questa sfida Massimiliano Allegri arrivava senza due uomini importanti in attacco, ossia Paulo Dybala ed Alvaro Morata, entrambi infortunatisi nell'ultima partita di campionato contro la Sampdoria.

In porta, dopo il turno di riposo in campionato, è tornato nuovamente a Sczcesny, mentre a centrocampo sono stati impiegati Rabiot e Locatelli e Bentancur.

Nl primo tempo la Juventus, con il suo muro difensivo, è riuscita a limitare i danni e a oscurare Lukaku: l'attaccante belga infatti, non è mai stato pericoloso. Anche i centrocampisti del Chelsea, in particolar modo Marcos Alonso, non hanno causato particolari problemi alla linea difensiva bianconera. In generale nei primi 45 minuti gli uomini di Allegri non hanno sostanzialmente mai sofferto. Dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo, poi, ci ha pensato Federico Chiesa a portare in vantaggio la Juventus: il giocatore dopo una combinazione con Bernardeschi trova un preciso diagonale che batte il portiere Mendy.

Nonostante gli assalti finali degli ospiti, il risultato non è cambiato: finisce 1-0, per la Juventus questi sono tre punti fondamentali per la classifica del girone, che ora i bianconeri guidano da soli a quota 6.

Per la Juve adesso c'è il derby contro il Torino: una gara che la squadra di Allegri non può sbagliare, per mantenere almeno inalterata la distanza dall'alta classifica.

La partita si gioca questo sabato 2 ottobre alle ore 18.

Le pagelle della Juventus

Il migliore in campo è stato Chiesa [VIDEO], ma in generale tutti i bianconeri hanno disputato una buona gara, soprattutto la coppia difensiva centrale composta da De Ligt e Bonucci.

Ecco le pagelle dei giocatori della Juventus:

Sczcesny 6, Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, De Ligt 6,5, Alex Sandro 6, Danilo 6, Locatelli 6,5, Bentancur 6, Rabiot 6, Bernardeschi 6,5, Chiesa 7,5, McKennie s.v., Kulusevski s.v., Chiellini s.v., Kean s.v., mister Allegri 7,5