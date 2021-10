La Juventus in questi giorni sta lavorando soprattutto alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Mattia Perin, Mattia De Sciglio Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado e Paulo Dybala sono a rischio partenza a parametro zero in estate. Per i primi tre è probabile che un eventuale prolungamento contrattuale venga deciso nei primi mesi del 2022, il colombiano e l'argentino invece sarebbero vicino alla sottoscrizione della nuova intesa contrattuale con la società bianconera. C'è molto lavoro anche per quanto riguarda il mercato.

Si valutano infatti rinforzi di qualità per centrocampo e settore avanzato. Per la mediana il preferito sembra essere Aurelien Tchouameni del Monaco anche se non è da scartare la possibilità che la società bianconera provi ad ingaggiare a parametro zero Paul Pogba. Secondo la stampa spagnola il francese difficilmente prolungherà il Manchester United. La società inglese infatti starebbe già lavorando ad un sostituto. Si tratterebbe di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il centrocampista Fabian Ruiz possibile sostituto di Pogba al Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il Manchester United potrebbe decidere di acquistare la prossima stagione il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz.

Il classe 1996 sarebbe ritenuto il rinforzo giusto dalla società inglese per rinforzare alla mediana, anche in considerazione del possibile addio a parametro zero di Paul Pogba la prossima stagione. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2023 ma la società campana lo valuta almeno 50 milioni di euro. Un prezzo importante giustificato anche dall'ottimo inizio di stagione del centrocampista, che ha contribuito in maniera importante alle sette vittorie su altrettante partite del Napoli in campionato.

Ruiz sarebbe preferito a Frank Kessié, anche lui come Pogba in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Il centrocampista ivoriano però dovrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, che potrebbe garantirgli un ingaggio da circa 10 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi mesi dovrà dedicarsi anche alle cessioni. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Weston McKennie e Dejan Kulusevski.

Tutti giocatori che potrebbero trasferirsi in società inglesi. L'Everton potrebbe presentare un'offerta per il centrocampista gallese. Per quanto riguarda l'americano e lo svedese potrebbe esserci un'offerta importante del Tottenham di circa 60 milioni di euro.