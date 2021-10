La Juventus sfrutterà la pausa per le nazionali per recuperare la forma ottimale dei giocatori che hanno raccolto meno minutaggio in questo inizio di stagione. Fra questi spiccano i brasiliani Arthur Melo e Kaio Jorge, reduci da infortuni lunghi ma che sono stati già convocati per il match contro il Torino vinto dai bianconeri per 1-0. La punta è entrata nei minuti finali ricevendo anche gli elogi del tecnico Massimiliano Allegri nel post partita. C'è molto lavoro per la società bianconera anche in tema mercato. Si valutano già i possibili investimenti per la prossima stagione tenendo conto però anche delle cessioni.

Potrebbero partire Aaron Ramsey e Weston McKennie, che hanno mercato in Inghilterra. Come possibili rinforzi per il centrocampo il preferito attualmente sembra essere Aurelien Tchouameni. Potrebbe però arrivare anche una mezzala di qualità. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto del giocatore del Napoli e della nazionale spagnola Fabian Ruiz.

Il centrocampista Fabian Ruiz possibile acquisto della Juve

Protagonista di un grande inizio di stagione con il Napoli (primo in classifica a 21 punti con sette vittorie in altrettante partite), Fabian Ruiz sarebbe uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Lo spagnolo sta regalando grandi prestazioni, dando un contributo non solo dal punto di qualitativo ma anche quantitativo.

Inoltre ha dimostrato di essere incisivo anche in fase realizzativa. Il nazionale spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ed attualmente non si parla di possibile prolungamento di contratto con il Napoli. A giugno 2022 sarà ad un anno dalla scadenza di contratto, il rischio è di perderlo a parametro zero. Di conseguenza la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo offrendo 20 milioni di euro per il suo cartellino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attualmente Ruiz vale almeno 40 milioni di euro. Difficile quindi pensare che il presidente del Napoli accetti un'offerta inferiore. La Juventus però potrebbe aspettare che lo spagnolo vada in scadenza di contratto nel 2023 per offrirgli un ingaggio importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato per la prossima stagione. L'addio di Cristiano Ronaldo nel recente Calciomercato estivo ha indebolito dal punto di vista realizzativo la Juventus, che cercherà di investire su una punta in grado di garantire diversi gol durante la stagione. Il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic, che recentemente ha rifiutato l'offerta di prolungamento di contratto da parte della società toscana.