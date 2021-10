Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000, calciatore di proprietà dell'Inter, in questa stagione è in prestito al Crotone. Nel torneo di Serie B 2021-2022 fa finora segnato 6 reti in 8 gare, si tratta quindi di una scommessa vincente da parte del ds calabrese Beppe Ursino, che ha saputo concludere in estate un operazione importante, regalando freschezza e reti pesanti alla squadra di Francesco Modesto.

Secondo alcune indiscrezioni, sul giocatore avrebbe messo gli occhi l'Atalanta.

Crotone, vittoria nel segno di Mulattieri

L'ottava giornata di campionato ha visto il Crotone tornare alla vittoria dopo cinque mesi e un totale di 10 gare ufficiali.

Gli squali sono riusciti ad avere la meglio per 2-1 del Pisa capolista, con la prima rete segnata proprio da Samuele Mulattieri.

Il rendimento del giovane avrebbe attirato, secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, anche le attenzioni dalla massima serie, in particolare con l'Atalanta che sarebbe interessata al giovane talento. A puntare su di lui potrebbe essere quindi prossimamente il tecnico Gian Piero Gasperini, ex proprio del Crotone, attento alla valorizzazione dei giovani prospetti.

Potrebbe esserci dunque un futuro in Serie A per il calciatore rossoblù, anche se l'Inter, squadra titolare del suo cartellino, potrebbe pure decidere di tenerlo nella rosa del prossimo campionato, in modo analogo a quanto fatto questa estate con la conferma di Martin Satriano.

Il Crotone di Modesto riparte dai tre punti

Il successo contro il Pisa rappresenta intanto una "bloccata di ossigeno" per il Crotone e in particolare per il tecnico Francesco Modesto. La conferma, giunta nei giorni scorsi da parte della società, era stata concessa a patto di tornare a far punti, dopo un lungo periodo di difficoltà sotto il piano dei risultati.

Alle buone prestazioni, infatti, spesso non sono coincisi i risultati, portando la squadra in zona retrocessione nonostante le dichiarate ambizioni d'alta classifica della vigilia del torneo.

La nota negativa però della giornata sta però negli infortuni. Dopo Mario Paz e Ahmad Benali a fermarsi durante la sfida contro i toscani sono stato Nahuel Estevez e Nikita Contini, che verranno monitorati nei prossimi giorno.

Una classifica da migliorare

Con sette punti in classica il Crotone continua comunque a "galleggiare" in zona retrocessione. Per rialzare la testa la dirigenza aveva richiesto nei giorni scorsi una scintilla, una vittoria, un risultato pieno che potesse permettere alla stagione di scontare. Il successo contro il Pisa ora potrebbe portare maggiore autostima e la consapevolezza di potere giocare alla pari contro qualsiasi avversario.

La continuità di risultati sarà quindi fondamentale per risalire la classifica, con il Crotone che nel prossimo turno sarà impegnato sul campo della neopromossa Alessandria, squadra finora mai affrontata in gare ufficiali dai calabresi, e che attualmente si trova nella parte bassa della graduatoria (è terz'ultima con 4 punti).