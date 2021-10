Il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere lontano da Milano e dall'Inter. L'esterno croato non ha ancora rinnovato con il club nerazzurro e nella prossima stagione potrebbe salutare definitivamente Milano.

Dopo la stagione in prestito al Bayern Monaco, dove ha conquistato il Triplete, l'esterno croato è diventato una pedina fondamentale sotto la gestione targata di Antonio Conte, e in questa prima parte di stagione ha offerto ottime prestazioni anche sotto la gestione del nuovo tecnico Simone Inzaghi.

Perisic potrebbe non rinnovare

Nonostante ciò, vista l'età avanzata, Perisic potrebbe non rinnovare.

Inoltre, su di lui ci sarebbe l'interesse di alcuni club di Premier League, in particolar modo il West Ham di Moyes e l'Everton di Rafa Benitez, che stanno monitorando la situazione con grande attenzione, soprattutto in caso di mancato rinnovo.

Intanto, l'Inter sta valutando le possibili alternative: con la conferma di Federico Dimarco, che ha conquistato la fiducia di Simone Inzaghi con prestazioni di alto livello, i nerazzurri potrebbero valutare l'acquisto di Marcos Alonso, forte esterno spagnolo del Chelsea che con il ritorno a pieno regime di Chilwell, potrebbe decidere di cambiare aria ed aumentare il proprio minutaggio per conquistare in maniera stabile anche la Nazionale spagnola.

Nelle prossime settimane, si deciderà il futuro dell'esterno croato.

I nerazzurri stanno lavorando anche ad altri rinnovi importanti: quelli di Lautaro Martinez e Barella sembrerebbero in via di definizione, mentre più complicato sarebbe quello di Marcelo Brozovic, che chiede una cifra intorno ai 6,5 milioni, contro l'offerta nerazzurra di 5 milioni.

Empoli-Inter, i nerazzurri non possono sbagliare

La formazione di Simone Inzaghi sta nel frattempo preparando la trasferta al Castellani contro l'Empoli di Andreazzoli, fondamentale per ripartire dopo gli ultimi risultati poco esaltanti.

Buone notizie per il tecnico nerazzurro che recupera Vidal e Correa, che potrebbero essere due pedine fondamentali per la sfida contro l'undici empolese.

Per quanto concerne la formazione, Inzaghi confermerà il suo 3-5-2: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skrniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, spazio a Brozovic, sostenuto ai lati da Barella e Calhanoglu (in ballottaggio con Vidal), mentre sulle corsie tornano dal 1'minuto Dimarco e Dumfries che deve riscattare l'errore contro la Juventus. Infine, in attacco confermato il tandem Lautaro-Dzeko, con Correa pronto a subentrare ed essere una pedina fondamentale in corso d'opera.

Una sfida che i nerazzurri non possono assolutamente fallire per restare in corsa per lo scudetto.