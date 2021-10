Le varie società calcistiche hanno cominciato a muoversi in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato e tra le società maggiormente attive c'è sicuramente l'Inter. I nerazzurri proveranno a regalare due rinforzi al proprio allenatore, Simone Inzaghi, per rinforzare la rosa a sua disposizione e uno degli obiettivi sarà cercare un innesto di qualità in mezzo al campo che possa far rifiatare Marcelo Brozovic. Per questo motivo gli occhi sarebbero finiti su Gonzalo Villar, ai margini della Roma di José Mourinho. Anche il Torino cerca rinforzi in mezzo al campo e in questo senso potrebbe tornare di moda il nome di Amrabat, molto apprezzato da Juric e già cercato dai granata questa estate.

Inter su Villar

L'Inter cerca rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima sessione invernale di calciomercato a gennaio, anche alla luce dei problemi fisici di Arturo Vidal e Stefano Sensi, che non danno grandissime garanzie dal punto di vista della continuità di rendimento. I nerazzurri cercheranno qualche occasione di mercato e una di queste risponde al nome di Gonzalo Villar.

Il centrocampista spagnolo, dopo l'ottima annata disputata alla Roma l'anno scorso con Paulo Fonseca, è finito ai margini con José Mourinho. Il giocatore non ha ancora disputato un minuto in campionato, mentre conta tre preferenze in Conference League. I nerazzurri hanno messo gli occhi su di lui e non è escluso che a gennaio le due società possano parlarne.

I rapporti sono ottimi, come testimonia il trasferimento a Milano di Edin Dzeko a parametro zero. Non è esclusa una cessione in prestito con diritto di riscatto, ma occhi anche ad un possibile scambio tra i due club. Lo "Special One", infatti, chiede un giocatore fisico da schierare davanti alla difesa e per questo motivo non è da escludere l'inserimento nell'affare del cartellino di uno tra Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, valutati entrambi tra gli 8 e i 10 milioni di euro, in un'operazione che farebbe bene al bilancio di entrambi i club.

Torino su Amrabat

Oltre all'Inter, anche il Torino sarebbe alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e a gennaio potrebbe tornare di moda la pista Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è stato cercato dai granata già questa estate, ma non si è trovato l'accordo con la Fiorentina. Intesa che, però, non è escluso arrivi a gennaio.

Pare difficile pensare a un esborso economico, più probabile che le due società possano discutere, come nel caso di Inter e Roma, di una cessione in prestito con diritto di riscatto o di uno scambio alla pari. Il giocatore che il Toro sarebbe pronto a sacrificare è Daniele Baselli, che ha raccolto soltanto due presenze in questo campionato.