Si è da poco concluso allo stadio Meazza di Milano il match valido per la terza giornata del gruppo D di Champions League tra Inter e Sheriff sul risultato finale di 3-1, grazie ai gol messi a segno da Dzeko, Thill, Vidal e De Vrij.

La classifica ora vede il Real Madrid in testa con 6 punti, alla pari proprio con lo Sheriff, mentre la squadra di Inzaghi sale a quota 4 punti. Il prossimo turno si giocherà tra due settimane, con le due squadre che si affronteranno nuovamente, questa volta, però, in casa della compagine moldava. In campionato, invece, i nerazzurri domenica ospiteranno al Meazza la Juventus.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha dovuto fare a meno di Calhanoglu nel suo 3-5-2. Al posto del turco è stato schierato Vidal al fianco di Barella e Brozovic, con Dumfries e Perisic nel ruolo di esterni. La coppia d'attacco è stata composta da Lautaro Martinez, che torna dal 1' dopo la panchina contro la Lazio, e Edin Dzeko, con Sanchez e Correa che partono dalla panchina.

Nel primo tempo l'Inter domina, anche se fatica a concretizzare, cosa successa anche nelle prime due partite del girone. I nerazzurri vanno vicino al gol in due occasioni su tutte. Prima con Dumfries, che parte in contropiede ma sbaglia l'ultimo controllo, mentre la seconda con Edin Dzeko, ben servito da Lautaro, con bosniaco che viene murato dal portiere avversario.

Proprio Dzeko al 34' rompe l'incantesimo e segna il primo gol nerazzurro in Champions con un sinistro al volo dopo una spizzata di Vidal.

Nel secondo tempo prova a partire forte lo Sheriff con Bruno, che tira dal limite al 46' ma trova un attento Handanovic. È il preludio al pareggio, che arriva al 52' con Thill, con un grande calcio di punizione dai 30 metri.

Al 55' è Dumfries a provarci ma conclude alto di sinistro a pochi metri dalla porta. Poi è Perisic ad andare vicino al gol, con il croato che si inserisce e colpisce il palo. Nerazzurri che, comunque, il vantaggio lo trovano al 58' con Arturo Vidal, bravo a finalizzare di sinistro un ottimo assist di Dzeko. Passano 10 minuti e l'Inter ipoteca la gara con Stefan De Vrij che finalizza al volo su sponda di Dumfries.

All'84' Perisic va vicino al gol, colpendo la traversa di sinistro. Mentre al 90' ci prova Sensi con un grande tiro a giro, che finisce di poco fuori.

Le pagelle dei milanesi

Queste le pagelle dei nerazzurri del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Due buoni interventi.

Skriniar 6,5: Ottima prova dello slovacco, sempre difficile da saltare nell'uno contro uno.

De Vrij 6,5: Qualche errore di lettura non da lui, ma ha il merito di chiudere la gara.

Dimarco 7: Grande prova, sempre pericoloso sui calci piazzati, è ovunque in mezzo al campo.

Dumfries 6: Qualche controllo sbagliato di troppo ma tutto sommato prestazione sufficiente.

Barella 6,5: Anche lui, come Dimarco, è in ogni zona del campo dando una mano sia in fase offensiva che in contenimento,

Brozovic 6,5: Detta sempre i tempi in mezzo al campo.

Vidal 7: Prestazione importante, coronata con il gol del 2-1.

Perisic 7: Altra ottima prestazione dell'esterno croato, che conferma di essere in grande forma.

Lautaro Martinez 6: Tanto sacrificio ma non si sblocca in Champions.

Dzeko 7,5: Decisivo anche questa sera con un grande gol e un super assist.

Sanchez 5: Sbaglia quasi ogni pallone giocato.