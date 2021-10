Il Milan non sta deludendo le attese in questa stagione e i rossoneri si trovano a sole due lunghezze dal primo posto occupato dal Napoli. La dirigenza, però, ha sempre uno sguardo attento sulle varie dinamiche di Calciomercato, anche perché Ibrahimovic potrebbe lasciare il Milan a fine stagione visto che a breve raggiungerà il traguardo dei 40 anni. Dunque, i rossoneri sarebbero interessati all'attaccante del Liverpool Roberto Firmino, mentre il profilo di Mauro Icardi, che sembra essere in uscita dal Paris Saint Germain, non rientrerebbe tra le opzioni del club rossonero.

Calciomercato Milan, fredda la pista che porta a Icardi

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan non è attualmente interessato ad acquistare Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain a causa dell'incertezza sul suo futuro. Icardi non sta vivendo i momenti migliori in campo e fuori e per questo potrebbe lasciare il PSG nel mercato invernale. Giuffrida – l'intermediario che ha lavorato insieme a Wanda Nara e ai suoi agenti per portare Icardi a Parigi – ha nei giorni scorsi aperto anche le porte al ritorno in Italia. "Quest'anno scatteranno i due anni da quando il giocatore è andato all'estero, dunque le società che lo vorranno prendere potranno beneficiare del Decreto Crescita; e in un momento storico come questo penso che possa essere utile", ha detto l'agente.

La Juventus è da tempo in prima fila e cerca un attaccante come lui, mentre le possibilità di un ritorno all'Inter sono quasi zero visto che il suo rapporto con i nerazzurri è ormai irrecuperabile. Per il Milan l'argentino non è considerato un profilo adatto sia per i costi dell'operazione, sia perché non è il tipo di profilo che si adatta bene al progetto.

Anche Roma e Napoli oggi non sembrano interessate all'investimento, quindi la prossima squadra dell'argentino potrebbe essere la Juve o qualche club di Premier League.

Calciomercato Milan, ipotesi Firmino per l'attacco rossonero

Secondo le ultime informazioni, Bayern Monaco e Milan starebbero cercando di acquistare il brasiliano a causa del fatto che entrambi i club hanno uno o due attaccanti avanti con l'età.

L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha 33 anni. Gli attaccanti del Milan Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic hanno rispettivamente 35 e 40 anni. L'attuale contratto di Firmino scade nell'estate del 2023.

Nell'estate del 2015, il Liverpool ha acquistato Firmino dall'Hoffenheim per una cifra di 41 milioni di euro. Da allora, il brasiliano ha segnato 93 gol e regalato 70 assist in 299 presenze con i Reds. Firmino ha anche vinto la UEFA Champions League, la Supercoppa UEFA, la Coppa del Mondo per club FIFA e il titolo di Premier League con il Liverpool. Il 30enne ha avuto un'ottima carriera ad Anfield. Tuttavia, Firmino ha dimostrato nel fine settimana di avere ancora voglia di giocare per i Reds. L'attaccante ha segnato una tripletta contro il Watford a Vicarage Road. Il Liverpool ha vinto la partita di Premier League 5-0.