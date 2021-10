Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. E' questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul mercato per puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero.

Il reparto sotto osservazione è prevalentemente il centrocampo, con la dirigenza bianconera a caccia di un rinforzo da affiancare a Manuel Locatelli, che a suon di ottime prestazioni si è ritagliato uno spazio da protagonista nella mediana della Vecchia Signora.

Oltre ai "sogni" legati alle situazioni di Pogba e Milinkovic Savic, l'obiettivo numero uno e più raggiungibile resta Aurelie Tchouameni, centrocampista francese in forza al Monaco che dopo aver conquistato la maglia da titolare nel club, si sta ritagliando uno spazio importante anche con la Nazionale francese, con la quale ha vinto la Nations League giocando la semifinale contro il Belgio e la finale contro la Spagna.

Il club monegasco chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro per cedere il classe 2000. Visto l'interesse dei top club europei come Chelsea e Real Madrid, i bianconeri avrebbero riavviato i contatti con la società francese e potrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Weston Mckennie nell'operazione; infatti, prima del suo approdo in bianconero, il centrocampista americano era proprio nel mirino del Monaco.

L'altra strategia che i bianconeri potrebbero attuare per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista del Monaco è legata alle cessioni di Ramsey e Rabiot, ma anche di Dejan Kulusevki, che continua a interessare al Tottenham dell'ex ds Fabio Paratici.

Juve, dopo la vittoria con lo Zenit c'è l'Inter

Intanto i bianconeri si preparano al big match di San Siro contro l'Inter, fondamentale per proseguire la rincorsa in campionato dopo sei vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. L'ultima è arrivata nella sfida di ieri contro lo Zenit, firmata Dejan Kulusevki, che su assist di De Sciglio, ha regalato tre punti pesantissimi alla compagine di Max Allegri; un successo fondamentale per i bianconeri che hanno ormai ipotecato la qualificazione e si giocheranno con il Chelsea il primato nel raggruppamento.

Ora la Vecchia Signora è pronta alla sfida contro l'Inter, reduce dal successo 3-1 contro lo Sheriff ma anche dal ko in campionato contro la Lazio; ecco perchè la sfida assume un'importanza rilevante per la classifica: con una vittoria i bianconeri aggancerebbero proprio l'undici di Inzaghi, ritornando così in corsa dopo un avvio non esaltante.

Allegri punterà sulla solidità difensiva ritrovata e sulla collaudata coppia Chiellini e Bonucci, mentre in attacco ritorna Alvaro Morata dal primo minuto, che in parecchie occasioni ha siglato gol importanti contro i nerazzurri.