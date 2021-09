Il Calciomercato di gennaio potrebbe regalare interessanti trattative di mercato. Tanti giocatori di qualità infatti vanno in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2022. Questo significa che potrebbero essere ceduti per evitare di perderli a parametro zero a fine stagione. Uno dei giocatori più interessanti del calcio europeo in scadenza di contratto è il centrocampista del Real Madrid Isco. Lo spagnolo nella prima esperienza professionale di Ancelotti a Madrid era un titolare. Gradualmente però è finito in panchina, specialmente con Zidane tecnico.

Il ritorno del tecnico emiliano sulla panchina del Real però non ha cambiato la posizione di Isco rispetto alla scorsa stagione. Attualmente infatti è una riserva e con il rientro di Kroos dall'infortunio la sua possibilità di giocare sarebbe ancora minore. Inoltre Ancelotti sta dando molta fiducia al nuovo acquisto estivo Camavinga. Di conseguenza Isco potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio a prezzo vantaggioso. Sullo spagnolo ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus ma anche del Milan, entrambe le società sono alla ricerca di qualità a centrocampo.

Il centrocampista Isco possibile rinforzo di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Isco potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio.

Il centrocampista è in scadenza di contratto a fine stagione e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto con la società spagnola. Ancelotti infatti non lo considera un titolare, potrebbe però lasciare la Spagna così da monetizzare da una sua eventuale partenza. Sullo spagnolo ci sarebbe l'interesse di Juventus e Milan.

Sarebbe ideale per i bianconeri perché incrementerebbe la qualità della mediana bianconera, che sta dimostrando in questo inizio stagione diversi problemi nell'impostazione di gioco. La società rossonera invece è alla ricerca di un rinforzo di qualità per la trequarti, che possa alternarsi con Brahim Diaz. Isco potrebbe lasciare la società spagnola per circa 10 milioni di euro.

Il suo ingaggio attuale è di circa 5 milioni di euro. Stipendio sostenibile per entrambe le società italiane, che usufruirebbero del Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantirebbe una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando già per la prossima stagione. Si cercherà però anche di alleggerire la rosa così da ricavare una somma da investire sul mercato. Si parla della possibile partenza di Aaron Ramsey ma anche di quelle di Kulusevski e De Ligt. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto, lo svedese piace la Tottenham e l'olandese al Chelsea. Per quanto riguarda i rinforzi piacciono Aurelien Tchouameni, Axel Witsel e Dusan Vlahovic.