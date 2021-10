In questi ultimi giorni il Milan è a lavoro per risolvere le questioni spinose legate al rinnovo dei contratti in scadenza. Tema, questo, che negli ultimi tempi ha creato non pochi problemi in casa rossonera. Sul finire della scorsa stagione, proprio a causa di mancati accordi sul rinnovo, il Milan ha perso a parametro zero Gianluigi Donnarumma e Calhanoglu. Un danno economico non da poco per i rossoneri, che hanno perso dei giocatori importanti senza riuscire a monetizzare le loro cessioni. Per evitare che tale situazione possa ripetersi, la dirigenza rossonera è al lavoro per cercare un accordo con Romagnoli, Kjaer e Kessiè.

La situazione legata ai due difensori centrali non preoccupa il Milan

La situazione legata al rinnovo dei contratti dei due difensori centrali non sembra destare grande preoccupazione in casa Milan. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Gianluca di Marzio. Per quanto riguarda Kjaer, sia il Milan che il giocatore hanno la volontà di proseguire insieme. Il club considera il danese come un leader, sia dentro il campo che fuori. Per questo è assai probabile che nell'immediato futuro le parti si incontreranno per discutere su cifre e tempistiche. L'obiettivo comune, comunque, è quello di trovare un accordo.

Non desta troppa preoccupazione neanche il futuro di Romangnoli. Il difensore, negli ultimi tempi, ha trovato poco spazio tra i titolari, con Pioli che spesso gli ha preferito Tomori o lo stesso Kjaer.

Nonostante ciò, comunque, il Milan considererebbe il giocatore come una "pedina molto importante". Per questo sono già iniziati dei colloqui con l'entourage del difensore. La trattativa entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, desta preoccupazione il rinnovo di Kessiè

La situazione che desta più preoccupazioni tra i dirigenti rossoneri è quella legata al rinnovo di Frank Kessiè.

Il centrocampista ivoriano, nel corso della scorsa stagione, è stato un vero e proprio protagonista della cavalcata che ha portato il Milan a qualificarsi nuovamente in Champions League. Il club, senza dubbio, considera il giocatore importante e per questo ha formulato la propria offerta per il rinnovo. L'entourage dell'ivoriano, però, non ha accettato la proposta del club, formulando a sua volta una contro-offerta giudicata però troppo esosa dal Milan.

Da qui lo stallo tra le parti, che potrebbe essere sbloccato solamente dal giocatore qualora decidesse di venire incontro alla sua attuale squadra. Kessiè, se non dovesse rinnovare con il Milan, andrebbe comunque a parametro zero e ciò desterebbe l'interesse di moltissime squadre in tutta Europa, che sarebbero pronte a dare il via a una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni del calciatore.