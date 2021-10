La dirigenza della Juventus sta lavorando sul mercato anche in questo periodo di pausa. L'obiettivo della società bianconera è infatti quello di ringiovanire la rosa, migliorando ogni reparto. Uno dei reparti che potrebbe decisamente cambiare nelle prossime sessioni di Calciomercato è quello offensivo. Non è certo che Alvaro Morata resterà a Torino, considerando i vari problemi che lo spagnolo sta avendo in questo periodo. L'attaccante spagnolo avrebbe dovuto farsi carico dell'addio di Cristiano Ronaldo, ma fino ad oggi non ha collezionato delle buone prestazioni, complice anche alcuni acciacchi fisici.

Tre gol sono comunque molto pochi, dunque non è escluso che la Juventus decida di non pagare il riscatto di Alvaro Morata, fissato a 35 milioni di euro.

Mercato Juventus, possibile obiettivo Sebastien Haller per rinforzare il reparto offensivo

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus starebbe cercando un centravanti di qualità, che possa segnare con continuità, visti i problemi offensivi del club bianconero. Massimiliano Allegri è spesso dovuto ricorrere al falso nueve per sopperire a tali difficoltà. Stando a quanto è emerso dalle ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe messo nel mirino Sebastien Haller, attaccante francese che milita nell'Ajax. L'ex giocatore del West Ham ha certamente impressionato in Champions League, mettendo a segno già sei reti.

Il suo salto di qualità è palese, dunque il prezzo del suo cartellino si sta alzando progressivamente, considerato anche il fatto che ha un contratto con l'Ajax fino al 2025. Non sarà certamente facile per la Juventus spuntarla sulla concorrenza, visto che sul giocatore francese sarebbe molto forte l'interesse del Borussia Dortmund.

Il club tedesco potrebbe infatti salutare Erling Haaland, dunque sarebbe alla ricerca di un attaccante di qualità per sostituire il fortissimo centravanti norvegese. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juventus, possibile obiettivo Kepa Arrizabalaga per la porta

Secondo le ultime notizie sul mercato della Juventus, inoltre, la società bianconera avrebbe messo gli occhi su Kepa Arrizabalaga del Chelsea.

Il numero uno spagnolo è già stato seguito nella scorsa stagione, in vista di un possibile addio di Szczesny. Kepa al momento non è il titolarissimo del club britannico, dal momento che Mendy sta mettendo insieme delle prestazioni di altissimo livello. Per la porta, comunque, la società bianconera sta seguendo con grande attenzione anche Gianluigi Donnarumma, che al PSG è chiuso da Keylor Navas, considerato titolare da Pochettino.