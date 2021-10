Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, potrebbe effettuare alcuni cambiamenti nel reparto offensivo, considerate le difficoltà di Alvaro Morata in questo inizio di stagione. Il direttore sportivo bianconero Cherubini non sarebbe così sicuro di riscattare l'attaccante spagnolo, che ha messo a segno solo tre reti in questa prima parte della stagione. La Juventus starebbe monitorando alcuni profili molto giovani.

Mercato Juventus, possibile colpo Karim Adeyemi per l'attacco

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, che si occupa principalmente del calciomercato delle big iberiche, la Juventus sarebbe fortemente interessata al diciannovenne Karim Adeyemi. Il giovane giocatore del Red Bull Salisburgo sta disputando un'ottima stagione, come dimostrano le sue grandi prestazioni in Champions League. Si tratta di un attaccante rapido, veloce e con un senso del gol molto sviluppato. Profilo completo, è dotato anche di un ottimo tiro e di buona tecnica.

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus sta cercando una prima punta di qualità e Adeyemi potrebbe essere il nome giusto, considerato anche il fatto che la dirigenza bianconera ha intenzione di puntare su profili giovani per il futuro.

Sul giocatore del Red Bull Salisburgo, comunque, ci sarebbero anche le due big spagnole, come riporta As, ovvero Barcellona e Real Madrid. Si prospetta dunque una vera e propria asta nelle prossime sessioni di calciomercato.

La Juventus, in ogni caso, sta monitorando anche altri due attaccanti molto giovani, ovvero Dusan Vlahovic della Fiorentina, valutato almeno sessanta milioni di euro da Commisso, e Lorenzo Lucca, nuovo astro nascente del calcio italiano, di proprietà del Pisa.

Juventus, obiettivo Zakaria per rinforzare il centrocampo

Per quanto riguarda invece il reparto mediano, la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 del Borussia Monchengladbach e della nazionale svizzera. Il giocatore andrà in scadenza di contratto con il club teutonico al termine della stagione in corso, ma su di lui non ci sarebbe solo la società bianconera.

Anche il Manchester City, infatti, sarebbe interessato a Zakaria, tanto che potrebbe decidere di comprarlo già nella prossima sessione di calciomercato invernale, anticipando dunque la Juventus e la Roma, altro club che ha messo da tempo gli occhi sul giocatore. Le squadra italiane, dunque, potrebbero essere nuovamente beffate sul mercato.