Il Milan sta lavorando sul fronte mercato e in particolare sul fronte rinnovi. I rossoneri hanno l'intenzione di blindare i propri gioielli e di continuare il progetto targato Stefano Pioli.

In modo particolare, la dirigenza del Diavolo sta lavorando a tre rinnovi in particolare: quelli di Theo Hernandez, Rafael Leao e Ismail Bennacer, che sotto la gestione Pioli hanno avuto una crescita importante e ormai sono simboli e leader del nuovo progetto del Milan.

La strategia di Maldini e Massara sarebbe quella di aumentare l'ingaggio di tutti e tre i calciatori, di fatto blindandoli: in maniera particolare i fari sono puntati sul rinnovo di Theo Hernandez che da tre milioni di euro potrebbe passare a una cifra attorno ai 5 milioni; tutto ciò per respingere al mittente le possibili offerte dei top club europei, in particolar modo del Paris Saint Germain, che dopo l'acquisto di Hakimi sull'out di destra, ora vuole un acquisto di altrettanta qualità anche per la corsia mancina.

Discorso simile anche per Bennacer e soprattutto per Leao, che sta avendo un impatto importante in questo inizio di stagione e si è ormai ritagliato un posto da titolare nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Milan: bloccato il rinnovo di Kessie, difficile quello di Romagnoli

Resta invece bloccato il rinnovo di Frank Kessie: il centrocampista non ha ancora accettato l'offerta di 5 milioni da parte dei rossoneri e sembrerebbe nel mirino di top club europei, come Psg, Real Madrid e Barcellona

I rossoneri vogliono comprendere la volontà del mediano rossonero e solo in caso di mancato rinnovo sarebbero poi pronti a fiondarsi sul mercato. Le alternative non mancano e tra i nomi che la dirigenza del Diavolo sta monitorando ci sarebbe quello di Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia.

Non è da escludere anche un possibile arrivo anticipato di Adli dal Bordeaux.

Oltre a Kessie, anche quello di Romagnoli sembrerebbe un rinnovo in salita. Il difensore rossonero sembrerebbe nel mirino della Juventus, che in caso di mancato rinnovo sarebbe pronta a un' offerta intorno ai 5 milioni per accaparrarsi le prestazioni del centrale italiano che completerebbe il reparto difensivo bianconero.

Milan-Torino: 1-0, decide Giroud

Intanto i rossoneri continuano la marcia in campionato e battono 1-0 il Torino conquistando la nona vittoria in Serie A. All'undici di Pioli, basta la rete di Olivier Giroud che nel primo tempo sugli sviluppi di calcio d'angolo anticipa Singo e batte Milinkovic Savic, firmando il proprio terzo gol consecutivo in casa.

Una prova non scintillante dei rossoneri ma di grande sostanza, che permette al Diavolo di allungare in classifica, aspettando il Napoli nel posticipo di giovedì contro il Bologna.

Ora i rossoneri avranno un trittico di partite fondamentali, contro Roma, Porto in Champions, e Inter che potrebbero risultare già decisive nel computo della stagione.

Non basta la buona prova per il Torino che però fa ben sperare per le prossime partite, a cominciare dai due prossimi match contro Sampdoria e Spezia.