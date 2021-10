La Juventus nella sua storia ha avuto diversi campioni che hanno contribuito alla vittoria di tante competizioni. Una delle squadre bianconeri più forti è stata quella che vinse la Coppa dei Campioni contro il Liverpool, finale ricordata per la tragedia del Heysel. Fra i protagonisti principali di quella squadra c'era sicuramente Boniek, che dopo l'esperienza professionale alla Juventus chiuse la sua carriera alla Roma. L'ex calciatore negli ultimi anni è stato criticato molto dai sostenitori bianconeri in riferimento ad alcune dichiarazioni da lui fatte riguardo Calciopoli e i comportamenti discutibili da parte dell'ex dirigente Moggi.

Argomento questo di cui ha parlato anche in una recente intervista, in quanto Boniek ha anche spiegato il motivo, a sua detta, per cui la società bianconera ha deciso di non mantenergli la stella dall'Allianz Stadium. L'ex punta ha sottolineato che ha sempre la Juventus nel cuore e che tifa sempre per i bianconeri. In merito alla decisione di togliere la stella allo Stadium, ha invece dichiarato che "è arrivata per calmare i banditi".

Boniek sulla stella all'Allianz Stadium

"Fatemi vedere le dichiarazioni che ho fatto contro la Juve. Non ne ho mai fatte. Ho detto solo che Moggi mi sorprendeva perché cercava di aiutare la squadra in maniera poco lecita e questo mi sorprendeva". Queste le dichiarazioni di Boniek in riferimento alle polemiche che lo hanno riguardato negli ultimi anni.

L'ex punta ha sottolineato che la Juventus gli è rimasta nel cuore e che ricorda ancora a memoria la squadra bianconera in cui fu protagonista vincendo tante competizioni. Ha poi aggiunto: "La stella allo Stadium me l'hanno data, ma poi per placare i banditi l'hanno tolta".

L'ex Boniek ha parlato di Matthijs de Ligt

Boniek ha poi voluto parlare anche di de Ligt, arrivato nel 2019 e considerato un grande acquisto, anche se nelle ultime due stagioni non sta incidendo come ci si aspettava.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tal riguardo ha dichiarato: "All'Ajax era un fenomeno, ogni tanto fa qualche errore, in più non si gioca un calcio champagne". Boniek ha rimarcato il fatto che è ancora giovane e può migliorare ancora molto ma "lo facevo più forte", ha aggiunto. Boniek di recente ha parlato anche del Milan e della crescita nei risultati che ha avuto nelle ultime stagioni.

Ha infatti sottolineato di essere rimasto sorpreso dai rossoneri per il modo in cui sono riusciti a valorizzare i giovani. Per quanto riguarda la lotta per il campionato, secondo l'ex giocatore bisogna considerare anche Napoli, Inter e Juventus.